Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Life arrow Режисер пояснив шанси Винника на відбілення репутації після війни arrow

Режисер пояснив шанси Винника на відбілення репутації після війни

16 січня 2024 12:05
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Чи може Олег Винник відбілити репутацію після втечі з України — режисер пояснив
Український співак Олег Винник на прес-конференції в 2020 році. Фото: скриншот з YouTube
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Український режисер і продюсер Олег Боднарчук висловився про відомого співака і композитора Олега Винника, який досі перебуває за кордоном. Зокрема, чоловік розповів, чи вдасться артистові відбілити свій образ і зробити його таким, яким він був до війни.

Про це Олег Боднарчук висловився в інтерв’ю сайту Obozrevatel.

Читайте також:

Що думає Олег Боднарчук про Олега Винника

За словами українського режисера, Олег Винник залишився у тому періоді, коли ще не було війни, а повномасштабне вторгнення дуже змінило його шанувальників. Боднарчук впевнений, що у співака більше не буде в Україні тих людей, які фанатіли від нього до війни.

"Міф розвіявся. Олег все про себе розповів, причому, він, напевне, вважає, що це був апофеоз щирості, відвертості і краси людської душі. Однак, стало ясно, що Винник залишився у довоєнній реальності, а його аудиторія внаслідок війни здобула іншу глибину і мудрість", — каже Олег Боднарчук.

Олег Винник
Співак Олег Винник на своєму концерті. Фото: скриншот з YouTube

Режисер каже, що останнє інтерв’ю, яке нещодавно Олег Винник дав українським журналістам в Берліні, яскраво представило його людям. До того ж, Олег Боднарчук вважає, що Винник створив свій образ, який відображався лише в його піснях. 

"Я вважаю, що аудиторія цього артиста була з ним дуже поверхнево знайома. Останнє та, здається, єдине його інтерв’ю яскраво представило цю людину глядачам. Я для себе зрозумів, що в нього був класний продюсер, за якого жодних інтерв’ю в Олега не було. І міф про розсудливого, доброго, щедрого, ніжного і сильного чоловіка існував тільки в його піснях", — стверджує також режисер.

Олег Боднарчук
Режисер Олег Боднарчук на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Що відомо про Олега Винника

Ще до початку повномасштабного вторгнення Олег Винник був одним з найвідоміших зірок українського шоу-бізнеса. Від нього буквально скаженіли мільйони жінок, адже він створив собі образ найбажанішого чоловіка. 

Олег Винник
Співак Олег Винник у своєму кліпі на пісню "Реальная любовь". Фото: скриншот з YouTube

Втім, після початку війни артист виїхав до Німеччини і зник з публічного простору. Через це люди почали змінювати свою думку стосовно нього, вважаючи, що він зрадив Україну. Єдине інтерв’ю, яке Олег Винник дав українським журналістам, було в Берліні.

Нагадаємо, ми писали про те, що у мережі показали, який вигляд зараз має український співак Олег Винник. 

Раніше ми розповідали про те, що блогер Богдан Беспалов заявив про повернення Олега Винника на сцену. 

Також ми повідомляли про те, що ведучий і актор Юрій Горбунов висловився про майбутнє Олега Винника в Україні. 

Олег Винник
шоу-бізнес
українські зірки
Олег Боднарчук

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

2 січня 2024

22:43 В Україні хочуть мобілізувати ще дві категорії осіб через їхню спеціальність

7 січня 2024
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

12 січня 2024
Новина з відео

17:10Мобілізація по-одеськи — ставлення людей до перевірок ТЦК у громадському транспорті

14 січня 2024

14:13 Виплати військовим — скільки платять після звільнення зі служби

Актуальне по темі