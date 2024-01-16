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Режиссер объяснил шансы Винника на отбеливание репутации после войны

16 января 2024 12:05
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Может ли Олег Винник отбелить репутацию после побега из Украины — режиссер объяснил
Украинский певец Олег Винник на пресс-конференции в 2020 году. Фото: скриншот с YouTube
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Украинский режиссер и продюсер Олег Боднарчук высказался об известном певце и композиторе Олеге Виннике, который до сих пор находится за границей. В частности, мужчина рассказал, удастся ли артисту отбелить свой образ и сделать его таким, каким он был до войны.

Об этом Олег Боднарчук высказался в интервью сайту Obozrevatel.

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Что думает Олег Боднарчук об Олеге Виннике

По словам украинского режиссера, Олег Винник остался в том периоде, когда еще не было войны, а полномасштабное вторжение сильно изменило его поклонников. Боднарчук уверен, что у певца больше не будет в Украине тех людей, которые фанатели от него до войны.

"Миф рассеялся. Олег все о себе рассказал, причем, он, наверное, считает, что это был апофеоз искренности, откровенности и красоты человеческой души. Однако, стало ясно, что Винник остался в довоенной реальности, а его аудитория в результате войны обрела другую глубину и мудрость", — говорит Олег Боднарчук.

Олег Винник
Певец Олег Винник на своем концерте. Фото: скриншот с YouTube

Режиссер говорит, что последнее интервью, которое недавно Олег Винник дал украинским журналистам в Берлине, ярко представило его людям. К тому же, Олег Боднарчук считает, что Винник создал свой образ, который отражался только в его песнях.

"Я считаю, что аудитория этого артиста была с ним очень поверхностно знакома. Последнее и, кажется, единственное его интервью ярко представило этого человека зрителям. Я для себя понял, что у него был классный продюсер, при котором никаких интервью у Олега не было. И миф о благоразумном, добром, щедром, нежном и сильном мужчине существовал только в его песнях", — утверждает также режиссер.

Олег Боднарчук
Режиссер Олег Боднарчук на интервью. Фото: скриншот с YouTube

Что известно об Олеге Виннике

Еще до начала полномасштабного вторжения Олег Винник был одним из самых известных звезд украинского шоу-бизнеса. От него буквально безумствовали миллионы женщин, ведь он создал себе образ самого желанного мужчины.

Олег Винник
Певец Олег Винник в своем клипе на песню "Реальная любовь". Фото: скриншот с YouTube

Впрочем, после начала войны артист уехал в Германию и скрылся из публичного пространства. Поэтому люди начали менять свое мнение касательно него, считая, что он предал Украину. Единственное интервью, которое дал украинским журналистам Олег Винник, было в Берлине.

Напомним, мы писали о том, что в сети показали, как выглядит сейчас украинский певец Олег Винник.

Ранее мы рассказывали о том, что блогер Богдан Беспалов заявил о возвращении Олега Винника на сцену.

Также мы сообщали о том, что ведущий и актер Юрий Горбунов высказался о будущем Олега Винника в Украине.

Олег Винник
шоу-бизнес
украинские звезды
Олег Боднарчук

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