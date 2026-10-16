Пророчества Нострадамуса на 2027 год: какие события нашли в древних текстах

Пророк Нострадамус на фоне горящих руин. Фото: Pinterest

До конца 2026 года осталось буквально несколько месяцев. Поэтому у многих возникает вопрос: к чему же нам готовиться в 2027 году? Специалисты, расшифровывающие пророчества Нострадамуса, говорят, что это будет период масштабных пожаров, мировых финансовых кризисов и удивительных находок.

Что же написано в древних текстах Нострадамуса, пишет британский портал Sky HISTORY, передает Новини.LIVE.

Реклама

Какие пять событий связывают с 2027 годом

Находка загадочного сокровища

На канадском острове Оук уже более 200 лет пытаются найти легендарные спрятанные сокровища. Среди искателей — братья Рик и Марти Лагина, которые посвятили этому немало лет.

В первом сборнике катренов Нострадамуса, известном как "Столетие", есть загадочные слова:

Читайте также:

"Под дубом Жьена, пораженным молнией, неподалеку спрятан клад".

Авторы обратили внимание на странное совпадение: название Жьен (Gienne) напоминает фамилию Лагина (Lagina). Более того, в стихотворении упоминается сокровище, которое пролежит спрятанным много веков. Сторонники этой версии предполагают, что именно в 2027 году многолетние поиски могут увенчаться успехом. Однако есть и жуткая деталь: Нострадамус упоминал о гибели человека после находки.

Перелом в конфликтах на Ближнем Востоке

В катрене V-27 фигурируют Персия, оружие, Черное море и Трапезунд. Персия — историческое название Ирана, а Трапезунд — современный турецкий город Трабзон. Есть предположение, что Турция может сыграть роль в дипломатических переговорах вокруг противостояния Ирана и США. По одной из версий, в 2027 году Трабзон даже может стать местом международных мирных переговоров.

Политическая неожиданность во Франции

Другое стихотворение, IX-27, упоминает дофина — так когда-то называли наследника французского престола. Современные комментаторы видят здесь образ преемника президента Эммануэля Макрона. По их мнению, во время выборов 2027 года французских ультраправых может ожидать неожиданный политический удар.

Масштабные природные пожары

В тексте, обозначенном как XI-27, речь идет о небесном огне, распространяющемся с запада на восток, и о опустошенной земле. Его связывают с возможными разрушительными пожарами и засухами.

Финансовые потрясения

В VIII-28 упоминаются золото, серебро, долги и аннулированные обязательства. Сегодня эти образы объясняют как намек на банковский или долговой кризис. Однако никаких конкретных стран, экономических показателей или даты будущего краха в строках нет.

Что Нострадамус предсказал для Украины

Отдельную версию опубликовал французский автор Лоран Шольверон на сайте Astrologie Mondiale. Он предлагает читать катрены V-25, V-26 и V-27 как последовательность событий 2025–2027 годов.

Особое внимание привлекли два катрена Нострадамуса, которые современный французский автор связал с войной в Украине. В первом, под номером V-26, он усмотрел намек на противостояние между славянскими народами и возможную смену политического руководства. Однако о какой именно стране идет речь, остается неясным.

Еще более интересным оказался катрен V-27. В нем Нострадамус упоминает об огне и оружии вблизи Черного моря, а также о человеке, который прибудет из Персии в Трапезунд. Французский автор предполагает, что упоминания о боевых действиях могут касаться Крыма и Приазовья, а появление Персии намекает на возможную связь событий в Украине с конфликтом вокруг Ирана.

Нострадамус оставил более 900 четверостиший, известных как катрены. Однако ни одно из них прямо не упоминает 2027 год. Все приведенные сценарии — современные предположения, а не достоверные прогнозы.