Пророцтва Нострадамуса на 2027 рік: які події знайшли в давніх текстах

Пророк Нострадамус на фоні руїн, що палають. Фото: Pinterest

До кінця 2026 року залишилося буквально кілька місяців. Тож, у багатьох постає питання, до чого ж нам готуватися у 2027-му? Фахівці, які розшифровують пророцтва Нострадамуса кажуть, що це буде період масштабних пожеж, світових фінансових криз та дивовижних знахідок.

Що ж написано у давніх текстах Нострадамуса, пише британський портал Sky HISTORY, передає Новини.LIVE.

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Які п'ять подій пов'язують із 2027 роком

Знахідка загадкового скарбу

На канадському острові Оук уже понад 200 років намагаються знайти легендарні заховані скарби. Серед шукачів — брати Рік і Марті Лагіна, які присвятили цьому чимало років.

У першій збірці катренів Нострадамуса, відомій як "Століття", є загадкові слова:

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"Під дубом Ж'єна, ураженим блискавкою, неподалік заховано скарб".

Автори звернули увагу на дивний збіг: назва Ж'єн (Gienne) нагадує прізвище Лагіна (Lagina). Ба більше, у вірші згадується скарб, який пролежить захованим багато століть. Прихильники цієї версії припускають, що саме у 2027 році багаторічні пошуки можуть завершитися успіхом. Однак є й моторошна деталь: Нострадамус згадував про загибель людини після знахідки.

Поворот у конфліктах на Близькому Сході

У катрені V-27 з'являються Персія, зброя, Чорне море й Трапезунд. Персія — історична назва Ірану, а Трапезунд — сучасне турецьке місто Трабзон. Є припущення, що Туреччина може відіграти роль у дипломатичних переговорах навколо протистояння Ірану та США. За однією з версій, у 2027 році Трабзон навіть може стати місцем міжнародних мирних переговорів.

Політична несподіванка у Франції

Інший вірш, IX-27, згадує дофіна — так колись називали спадкоємця французького престолу. Сучасні коментатори вбачають тут образ наступника президента Еммануеля Макрона. На їхню думку, під час виборів 2027 року французьких ультраправих може чекати несподіваний політичний удар.

Масштабні природні пожежі

У тексті, який позначають як XI-27, ідеться про небесний вогонь, що шириться із заходу на схід, та спустошену землю. Його пов'язують із можливими руйнівними пожежами й посухами.

Фінансові потрясіння

У VIII-28 згадуються золото, срібло, борги та знищені зобов'язання. Сьогодні ці образи пояснюють як натяк на банківську або боргову кризу. Однак жодних конкретних країн, економічних показників чи дати майбутнього краху в рядках немає.

Що Нострадамус передбачив для України

Окрему версію опублікував французький автор Лоран Шольверон на сайті Astrologie Mondiale. Він пропонує читати катрени V-25, V-26 і V-27 як послідовність подій 2025–2027 років.

Особливу увагу привернули два катрени Нострадамуса, які сучасний французький автор пов'язав із війною в Україні. У першому, під номером V-26, він побачив натяк на протистояння між слов'янськими народами та можливу зміну політичного керівництва. Проте про яку саме країну йдеться, залишається незрозумілим.

Ще цікавішим виявився катрен V-27. У ньому Нострадамус згадує вогонь і зброю поблизу Чорного моря, а також людину, яка прийде з Персії до Трапезунда. Французький автор припускає, що згадки про бойові дії можуть стосуватися Криму та Приазов'я, а поява Персії натякає на можливий зв'язок подій в Україні з конфліктом навколо Ірану.

Нострадамус залишив понад 900 чотиривіршів, відомих як катрени. Проте жоден із них прямо не називає 2027 рік. Усі наведені сценарії — сучасні припущення, а не достовірні прогнози.