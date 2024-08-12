Найдите на рисунке семь ошибок за 20 секунд — быстрая головоломка

Ищите ошибки. Рисунок: brightside.me

Полуденный отдых в комнате с телевизором. Необходимо найти семь ошибок на изображении в течение 20 секунд.

Головоломку предложил Bright Side.

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На первый взгляд обычная комната с диваном, телевизором, креслом и журнальным столиком. Но на изображении есть несколько вопиющих ошибок, которые нужно найти за считанные секунды.

Предлагаем не чесать затылки, а сразу же взяться за дело.

Оптическая загадка "Комната"

Чем полезны оптические загадки

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Работа над оптическими иллюзиями способствует лучшему фокусу. Снятие стресса. Головоломки могут действовать как форма релаксации.

Нашли все ошибки? Если нет, то не беспокойтесь. Ответ ниже.

Правильный ответ

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