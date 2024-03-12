Гороскоп на 12 марта 2024 года для всех знаков Зодиака — астрологический прогноз

Астрологический круг со знаками Зодиака. Фото иллюстративное: Freepik

12 марта — третьи лунные сутки, которые означают борьбу и агрессию, а также повышают риски обострения ссор между родными людьми. В этот день лучше приложить максимум усилий для того, чтобы избавиться от плохих эмоций, и перенаправить свою энергию на физические упражнения. Луна в знаке Овна придает больше импульсивности, поэтому лучше отложить дела, требующие точности.

Новини.LIVE рассказывают, что прогнозируют астрологи всем знакам Зодиака в этот вторник.

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Овен

Сегодня звезды советуют вам не быть в одиночестве, а больше общаться с окружающими, ведь это может помочь в развитии. В этот день вы также заметите, что связь между профессией и плохими привычками станет очевидной и может натолкнуть на то, чтобы позже сменить работу или должность.

Телец

Этот день станет для вас не очень хорошим, ведь сегодня вы можете пострадать от определенных денежных потерь. Поэтому астрологи советуют вам открыть сберегательный счет, чтобы не остаться ни с чем. Что касается состояния здоровья, то сегодня оно будет отличным. Звезды советуют вам направить плохую энергию на активную тренировку.

Близнецы

Сегодня стоит ожидать интересного звонка, который касается бизнес-сферы. Астрологи советуют вам не быть очень активными и сделать все, что в ваших силах. В этот день ваши финансы будут более стабильными. Также сегодня не стоит перенапрягаться, а наоборот лучше восстановить свои силы. К тому же, звезды советуют сегодня дольше поспать.

Рак

В течение дня вы можете получить очень странный звонок, касающийся профессиональной деятельности. Также звезды советуют вам хорошо выспаться, а перед сном сделать небольшую растяжку или нетрудную зарядку.

Лев

Если вы работаете в сфере фриланса, сегодня вам будет гораздо легче найти новых клиентов. В этот день у вас будут намного лучше идти финансовые дела. И помните, что вы — не одиноки, поэтому сегодня пообщайтесь с теми, кого вы любите. Если вы в депрессии или страдаете от тревог, вы можете чувствовать себя, словно в психиатрической тюрьме.

Дева

Сегодня вам следует быть осторожными, сократить ненужные расходы и обращать внимание на сделки. Вероятно, в этот день вам нужно будет составить план на длительный срок, а астрологи советуют записывать каждый расход и доход. Также астрологи советуют держаться подальше от опасностей, поэтому лучше есть более здоровую пищу.

Весы

Если вы не можете устроиться на работу, то этот день, наконец, будет счастливым. Но астрологи рекомендуют проявить себя на собеседовании, чтоб вам удалось найти работу. Однако, сегодняшний день является нелучшим для больших покупок. Также звезды советуют есть меньше соли и пить меньше газированных напитков, ведь так можно навредить своему желудку.

Скорпион

Вы из-за чего-то очень волнуетесь. Это касается либо того, что кто-то должен вам денег, либо того, что вы инвестировали не туда. Сегодня вас беспокоит желудок, особенно, если произойдет какое-то большое и важное событие в вашей жизни.

Стрелец

Сегодня астрологи советуют вам держаться подальше от разных инвестиций, а если работаете весь день сидя, то обязательно выделяйте время, чтобы немного пройтись. К тому же, звезды советуют употреблять пищу, содержащую много витамина А, железо и цинк, а также по меньшей мере 30 минут прогуливаться на свежем воздухе.

Козерог

В течение рабочего дня употребляйте полезную пищу и поддерживайте уровень влажности, чтобы изменить состояние энергии и отношение к своей профессии. Обязательно следите за уровнем сахара в крови, ведь его понижение приводит к стрессу, регулярно ешьте здоровую пищу, а также фрукты и овощи. Чтобы привести в порядок нервную систему, пейте травяные чаи.

Водолей

Сегодня следует ожидать небольшой суммы денег, которую вам дадут. И в целом, если речь идет о деньгах, то финансовые дела обстоят гораздо лучше. Именно сейчас вам удается воплощать свои мечты в реальную жизнь, поэтому продолжайте в том же духе. Также сегодня астрологи советуют делать больше кардиоупражнений и заботиться о своих зубах.

Рыбы

Сегодняшний день будет благоприятен в финансовой сфере, но на работе вы можете испытать настоящий стресс. Однако, вам удастся получить высокий уровень дохода. К тому же, астрологи советуют обследовать свой организм, проверив зубы, кожу и все, что вас беспокоило в последнее время.

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