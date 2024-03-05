Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Life arrow Їм можна вірити — три знаки Зодіаку, які вміють зберігати секрети arrow

Їм можна вірити — три знаки Зодіаку, які вміють зберігати секрети

5 березня 2024 19:00
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Три знаки Зодіаку, які вміють зберігати чужі таємниці
Молода дівчина, яка дивиться в камеру. Фото: IndiaTimes
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Деякі люди дуже бояться розповідати комусь свої секрети, думаючи про те, що про них дізнаються всі навколо, але декому, все ж таки, можна довіряти. Астрологи розповіли про трьох знаків Зодіаку, які вміють зберігати таємниці.

Новини.LIVE розповідає про цих знаків Зодіаку.

Читайте також:

Яким знакам Зодіаку можна сміливо довіряти

Діва

Представники цього зодіакального знаку не те, що вислухають, а ще й допоможуть гарною порадою. Саме цим людям можна сміливо розповідати про все, що коїться на душі, адже вони є не тільки хорошими співрозмовниками, а ще й вірними друзями.

Найчастіше люди, народжені під цим зодіакальним знаком, мають дуже добрих і щирих друзів у своєму близькому оточенні. До того ж, вони мають добре серце і не вимагають того, щоб їм щось віддавали у відповідь.

Символ знака Зодиака Дева
Символ знаку Зодіаку Діва. Фото ілюстративне: Freepik

Телець

Людям, які народилися під цим зодіакальним знаком, можна без страху виливати свою душу. Проте, вони напевно не дадуть ніяку пораду, адже самі не в змозі розібратися у власному житті. Втім, Тельці з великим задоволенням можуть вислухати і підтримати.

До того ж представники цього знаку зодіакального сузір’я ніколи не зрадять, не обдурять і не розкриють комусь секрети, які їм довірили. Їхньою найбільшою перевагою є той факт, що вони точно вміють бути хорошими друзями і зовсім не вміють бути підлими людьми.

Символ знака Зодиака Телец
Символ знаку Зодіаку Телець. Фото ілюстративне: Freepik

Лев

Люди, народжені під цим знаком, вміють ставити себе на місце інших людей, тому вони ставляться до навколишніх саме так, як би вони хотіли, щоб ставилися до них. Саме з цієї причини представники Лева ніколи нікому не зроблять боляче.

Людям під цим знаком можна сміливо розповідати свої таємниці, адже вони ніколи їх не розкриють. До того ж, Леви мають не дуже хорошу пам’ять, тому вони можуть з легкістю навіть забути все те, що їм розповідали.

Символ знака Зодиака Лев
Символ знаку Зодіаку Лев. Фото ілюстративне: Freepik

Нагадаємо, ми писали про те, які знаки Зодіаку ніколи і нікого не слухають. 

Раніше ми розповідали про те, які знаки Зодіаку вважають справжніми песимістами. 

Також ми повідомляли про те, які знаки Зодіаку вважаються найрозумнішими серед усіх.

гороскоп
Астрологія
Секрети
знаки Зодіаку

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 Українських пенсіонерів зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

27 лютого 2024

20:00 В ТЦК придумали спосіб мобілізувати чоловіків, які мають право на відстрочку

1 березня 2024

12:23 Військові на Донеччині привласнили та розпродали три тонни продуктів, призначених для ЗСУ

29 лютого 2024

13:24 Скільки чоловіків готові мобілізуватися — результати опитування

Новина з відео

19:27 Особи з інвалідністю в Україні мають подати документи до ТЦК — як це зробити

4 березня 2024

00:36 Що робити, якщо в ТЦК вимагають підписати документи про ознайомлення — відповідь юриста

1 березня 2024

11:11 Нафтогаз попередив про зміни умов для споживачів з 1 березня

06:30Су-57 — навіщо Росія почала використовувати на війні найновіші літаки

20 лютого 2024

20:36 Хто отримає відстрочку від мобілізації у березні 2024 року — повний перелік

29 лютого 2024
Новина з відео

21:48 Чим слід обробляти яблуні після зими — врожай буде чистим та багатим