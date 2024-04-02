Гороскоп на 2 апреля 2024 года для всех знаков Зодиака — астрологический прогноз

Астрологический круг со знаками Зодиака. Фото иллюстративное: News18

2 апреля — 23 лунные сутки, когда есть большой риск ревности и зависти со стороны любимых людей. В этот период лучше соблюдать осторожность и не начинать новые дела. Луна в знаке Козерога, поэтому можно отправиться в путешествие по горам или посетить лыжный курорт.

Новини.LIVE рассказывают, что прогнозируют астрологи всем знакам Зодиака в этот вторник.

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Овен

Сегодня важно обратить внимание на привычки, касающиеся денежных затрат. Астрологи не советуют превышать бюджет. К тому же, это благоприятный период для незначительных, но достаточно длительных изменений.

Телец

Если вы работаете по найму, вы можете сегодня ощутить определенное разочарование в работе. Возможно, настало время для небольших изменений. Тем, кто не работает, сегодня удастся устроиться на работу. Что касается состояния здоровья, то в этот день лучше отдохнуть.

Близнецы

В этот день звезды не советуют лениться на работе, а быть более продуктивными. К тому же, лучше не тратить сегодня много денег. Также астрологи советуют заняться медитацией и йогой.

Рак

Ваш коллега под знаком Скорпиона сегодня расскажет информацию о бизнесе. В этот день будьте осторожны с деньгами и не инвестируйте во что-то масштабное. К тому же, сегодня лучше не употребляйте очень сладкую пищу, ведь большое количество сахара может спровоцировать возникновение расстройства желудка.

Лев

В конце сегодняшнего дня вам могут послать небольшое количество денег. Астрологи советуют начать заниматься спортом, а ваше здоровье будет хорошим.

Дева

Астрологи советуют выделить несколько дней на то, чтобы решить важные административные вопросы. К тому же, сегодня стоит добавить в свой рацион питания больше злаков и фруктов.

Весы

Вы умеете хорошо работать и имеете достаточно стабильный доход, но астрологи советуют помнить о позитивном настроении. Также сегодня можно научиться готовить что-нибудь вкусное.

Скорпион

Сегодня лучше не увлекаться азартными играми, ведь есть риск потерять небольшое количество денег. На работе, если вы обратитесь за помощью к коллегам, у вас будет все хорошо. Сегодня вы, скорее всего, очень тревожитесь или вас даже беспокоит депрессия.

Стрелец

Сегодня звезды советуют вам вкладывать средства в недвижимость и, если есть желание сменить место работы, наладить контакты, проверить возможности и сравнить заработные платы. Если вы страдали от зависимости, пора обратиться за помощью.

Козерог

Сегодня астрологи рекомендуют вам взять выходной на работе и немного отдохнуть. А ваше здоровье раньше еще никогда не было таким крепким. Однако, звезды советуют сегодня употреблять пищу, содержащую большое количество белков.

Водолей

Сегодня ваше финансовое положение будет отличным, а если ваша работа касается творчества, то и день будет прекрасным, ведь вы почувствуете вдохновение. Сегодня употребляйте пищу, имеющую большое количество витаминов и клетчатки.

Рыбы

В этот день вас могут раздражать коллеги по работе, поэтому лучше быть на расстоянии во избежание ссор. Астрологи советуют общаться сегодня с Девами. Если у вас болит спина, обратитесь к врачу и сделайте легкие упражнения.

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