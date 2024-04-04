Гороскоп на 4 апреля 2024 года для всех знаков Зодиака — астрологический прогноз

Астрологический круг со знаками Зодиака. Фото иллюстративное: Freepik

4 апреля — 25 лунные сутки, благоприятные для торговли, судебных дел, переезда или командировки. В этот день существует большой риск обострения хронических заболеваний. Луна в знаке Водолея, поэтому можно заняться творческой и умственной деятельностью.

Новини.LIVE рассказывают, что прогнозируют астрологи всем знакам Зодиака в этот четверг.

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Овен

Сегодня вам посчастливится получить деньги и лучше узнать своих сотрудников. Если у вас проблемы со зрением, срочно обратитесь за помощью к медикам. Возможно, вам даже нужно будет купить очки для зрения.

Телец

В этот день вам лучше не покупать ничего в Интернете, ведь есть риск потерять деньги. Сегодня старайтесь поговорить с руководством, чтобы улучшить условия труда, ведь вы не на своем месте. Вашим слабым местом сегодня будет желудок, поэтому лучше избегать пищи, к которой он чувствителен.

Близнецы

Если вы считаете, что у вас недостаточно денег, попробуйте найти где-нибудь подработку, которая станет не только душевным спокойствием для вас, но и прекрасным способом найти новых знакомых. Сегодня ваше тело точно знает, что ему нужно.

Рак

Это благоприятный день для финансов, ведь он поставит на паузу ваши проблемы и даст вам возможность немного отдохнуть. Сегодня, скорее всего, у вас улучшится состояние здоровья и уровень физической подготовки, что положительно повлияет на общее самочувствие.

Лев

Сегодня очень успешной будет ваша работа, ведь вам удастся быстро справиться с разными задачами. Также улучшится и финансовое положение. В этот день сделайте что-нибудь полезное для кожи, чтобы она получила нужное увлажнение.

Дева

Сегодня вас ждет успех в финансовом плане, возможно, вы даже получите определенную сумму денег. Скорее всего, в этот день вам придется работать в коллективе. Возможно, вам сегодня нужно будет лечь спать раньше, а если у вас были проблемы с кровяным давлением, следует быть осторожными.

Весы

В этот день звезды советуют написать список приоритетов и своих желаний, чтобы стать успешными и богатыми. Сегодня может пострадать ваш желудок, поэтому лучше не употреблять алкоголь и жирную пищу.

Скорпион

Любое решение, которое вы примете сейчас, может быть исполнено. Звезды советуют вам исключить вредную еду со своего рациона питания, что положительно повлияет на состояние вашего здоровья в ближайшие дни.

Стрелец

Скорее всего, вы сейчас не сильно беспокоитесь о работе, ведь вас больше волнуют деньги. К тому же, лучше не делать тяжелые упражнения, чтобы напрягать свое тело. Если у вас есть возможность лечь спать раньше, сделайте это.

Козерог

Сегодня руководство наконец-то заметит вашу работу, которой вы занимались последние несколько недель. Если в вашей финансовой жизни происходит что-нибудь хорошее, не сворачивайте с этого пути.

Водолей

Этот день станет для вас самым счастливым, ведь сегодня вы способны на все, благодаря чему вам удастся далеко пойти по жизни. Если вы в последнее время употребляли много обработанной пищи, то сегодня может пострадать желудок и общее состояние здоровья.

Рыбы

Если сегодня ваше руководство вызовет вас на серьезный разговор, не расстраивайтесь, ведь это может быть даже хорошо. В эти дни есть риск возникновения проблем с гормонами, поэтому срочно обратитесь к специалисту.

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