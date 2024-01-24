Когда Масленица в Украине в 2024 году — дата, традиции и запреты на праздник

Украинцы отмечают праздник Масленица. Фото: Depositphotos

В Украине последняя неделя, предшествующая началу Великого поста, очень особенная, ведь она посвящена проводам зимы и встрече весны. Называется он Масленица, Колодий или Сиропусная неделя. Этот период наполнен весельем, вкусными блюдами, неповторимыми украинскими обрядами, обычаями, традициями и приметами.

Когда украинцы будут отмечать праздник Масленица в 2024 году, как следует провести это время и о каких особенностях празднования в Украине следует знать, Новини.LIVE рассказывает далее в материале.

Читайте также:

Когда будет Масленица в 2024 году

Поскольку Масленица привязана к Великому посту и Пасхе, даты празднования из года в год меняются.

В этом году Сиропусная неделя начнется в понедельник, 11 марта. А завершится 17 марта, в Прощеное воскресенье.

История праздника Масленица

Этот праздник возник на наших землях еще во времена язычества. Этот особый период знаменовал чествованию бога Солнца, пробуждающего природу после долгой зимы. Люди наконец-то прощались с зимой и встречали весну.

Кроме того, чествовали Колодия — бога брака, примирения и согласия. Он приходит к людям в эту неделю, чтобы помочь им восстановить утраченные за зиму силы и пробудиться вместе с первым дыханием весны.

В дохристианское время праздник приходился на день весеннего солнцестояния. Но с наступлением христианства дату привязали к началу Великого поста.

Чтобы задобрить бога люди Солнца, приносили для него такой хлеб или лепешку в виде Солнца, а именно — "млынець".

Ученые точно не определили, когда впервые возникло это блюдо. Однако, по некоторым версиям, наши предки разбирались в блинах еще до нашей эры. Первое документальное подтверждение, в котором упоминается о них, датируется IX веком нашей эры.

Кстати, ученые допускают, что название "млынець" образовалось от слова "млын" и именно их люди научились печь первыми.

Испеченные блины на столе. Фото: Pexels

Украинские традиции, обычаи и обряды на Масленицу

Наши предки перед Масленицей обязательно убирали дом, делали всю тяжелую работу, чтобы избежать ее в период гуляний.

В масляную неделю царило обилие самых разнообразных вкусностей, главными из которых традиционно были вареники и блины. В основном, блины пеклись на основе пшеничной, овсяной или кукурузной муки.

Один из древних обычаев заключался в том, что первый испеченный блин был в покое всех умерших родственников. Его традиционно отдавали нищим или оставляли на подоконнике.

Также в этот период ели много творога, сметаны и масла. Особым блюдом были мандрыкы — "шарики" из домашнего сыра, пшеничной муки и яиц, которые жарили или отваривали в воде.

Также распространенным обрядом на Масленицу был "колодий". Ребятам, которые так и не женились, привязывали к руке колодку. Колодка была своеобразной карой за то, что парень или девушка не женились, не создали семью. Колодка могла быть настоящей или символической. Чтобы ее снять, нужно было откупиться.

Традиция привязывать колодки холостякам на Масленицу. Фото: google.com

После принятия христианства праздник оставили, добавив в него новые смыслы. Сегодня Масленицу называют еще Сиропусной, Мясопустной или Сырной неделей. Верующие в эту неделю пытаются простить ближним и сами просят прощения. Это время примирения с собой и другими. Конечно, за неделю до Великого поста пытались наесться того, что нельзя употреблять в пост — молочные продукты, яйца, рыбу и мясо.

В традициях Масленицы закрепилось особое значение за каждым днем недели:

Понедельник — Встреча Масленицы , следует печь первые блины и угощать ими других, особенно — неимущих. Замужние девушки имели право взять куму или подругу и пойти развлечься;

, следует печь первые блины и угощать ими других, особенно — неимущих. Замужние девушки имели право взять куму или подругу и пойти развлечься; Вторник — Заигрывание , наши предки в этот день проходили на так называемые смотрины — родители спешили засватать детей до начала поста. Были и те, кто искал свою половинку без помощи родителей на гуляниях;

Среда — Тещины блины , зять обязательно идет в гости к теще. По количеству угощения на столе у тещи можно было судить, довольна ли она выбором своей дочери. Также среда считалась невесткиной: свекор должен был одарить невестку обновкой, просто за то, что она у него такая прекрасная есть;

, зять обязательно идет в гости к теще. По количеству угощения на столе у тещи можно было судить, довольна ли она выбором своей дочери. Также среда считалась невесткиной: свекор должен был одарить невестку обновкой, просто за то, что она у него такая прекрасная есть; Четверг — Разгуляй или Широкая Масленица , принято веселиться и не думать о заботах;

, принято веселиться и не думать о заботах; Пятница — Тещини вечерницы , в этот день уже тещу угощают блинами и варениками;

, в этот день уже тещу угощают блинами и варениками; Суббота — Посиделки золовки , принято собираться семьями, наведываться к родственникам. Чаще всего к молодым невесткам на праздничный стол с блинами приходили семьи мужчин;

, принято собираться семьями, наведываться к родственникам. Чаще всего к молодым невесткам на праздничный стол с блинами приходили семьи мужчин; Воскресенье — Проводы Масленицы или Прощеное воскресенье. Заведено просить прощения за свои поступки, пышно заканчивать празднование, поминать усопших.

Украинцы отмечают Масленицу. Фото: google.com

Что нельзя делать на Масленицу

Конечно, как и в любой праздник, на Масленицу существовали определенные запреты, которые стоило соблюдать, чтобы избежать беды и несчастий.

Так, во время Сиропусной недели нельзя:

грустить;

ссориться;

обижаться;

скупиться;

отказывать в помощи;

резать блюда ножом, особенно блины и вареники;

приглашать гостей в неубранное жилье.

Какие существуют приметы на Масленицу

Наши предки верили в следующие приметы:

Если на Масленицу пришли незваные гости, семью ждут счастья и радости.

На Масленице похолодало — лето будет прохладным.

Если в среду поесть гороха, а в четверг — блинов, то весь год у вас будет достаточно денег.

Чем больше на Масленицу напечь блинов — тем счастливее будет год.

Если девушка первым видела в день праздника мужчину, значит, скоро встретит суженого.

Если на Сиропусную неделю плохая и мокрая погода, весна будет ранней.

Если в праздник много сосулек на крышах, урожай в этом году будет хорошим.

Синички громко поют — весну предвещают.

Ранее мы сообщали, когда встречать китайский Новый год 2024 и как следует это делать, чтобы привлечь счастье и благополучие.

Также мы писали, когда и какие важные даты и праздники будут отмечать украинцы в январе 2024 года.