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Оптическая иллюзия для внимательных — найдите нахального енота в саду за 9 секунд

16 июля 2024 06:00
Анна Тищук - редактор
Анна Тищук
редактор
Найдите енота на фото в оптической иллюзии — за 9 секунд это могут только 10%
Видите енота? Фото: Reddit / cocainenavel
Анна Тищук - редактор
Анна Тищук
редактор

Двух щенков в саду заметить легко, но они не единственные на этом фото. Где-то здесь спрятался коварный енот, тихо насмехающийся над попытками его найти.

Задание предложила The Sun.

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Оптическая иллюзия для внимательных - найдите наглого енота в саду за 9 секунд - фото 1

Пользователь Reddit поделился фотографией игривой сцены после того, как заметил на ней скрытое существо.

"Занимаюсь садоводством с моими новыми питомцами. Найди енота", — написал он.

Польза головоломок и иллюзий

  • Они не только развлекают, но и проливают свет на то, как мозг интерпретирует визуальные данные.
  • Регулярно тренируя мозг, вы улучшаете свою способность сосредотачиваться и наблюдать за деталями.
  • Исследования показали, что люди, регулярно испытывающие себя оптическими иллюзиями и головоломками, значительно улучшают навыки решения проблем, концентрации внимания.
  • Улучшение концентрации внимания может помочь предотвратить ухудшение когнитивных функций в пожилом возрасте.
  • Оптические иллюзии могут улучшить зрение, позволяя видеть мелкий шрифт.

Уже нашли енота? Тогда сравните свое решение с правильным.

Правильный ответ


Оптическая иллюзия для внимательных - найдите наглого енота в саду за 9 секунд - фото 2

Ранее мы предлагали сложные оптические головоломки — здесь и здесь.

оптическая иллюзия тест головоломка тест на внимательность загадки

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