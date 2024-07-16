Найдите енота на фото в оптической иллюзии — за 9 секунд это могут только 10%

Оптическая иллюзия для внимательных — найдите нахального енота в саду за 9 секунд
16 июля 2024 06:00
Видите енота? Фото: Reddit / cocainenavel
Двух щенков в саду заметить легко, но они не единственные на этом фото. Где-то здесь спрятался коварный енот, тихо насмехающийся над попытками его найти.
Задание предложила The Sun.
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Пользователь Reddit поделился фотографией игривой сцены после того, как заметил на ней скрытое существо.
"Занимаюсь садоводством с моими новыми питомцами. Найди енота", — написал он.
Польза головоломок и иллюзий
- Они не только развлекают, но и проливают свет на то, как мозг интерпретирует визуальные данные.
- Регулярно тренируя мозг, вы улучшаете свою способность сосредотачиваться и наблюдать за деталями.
- Исследования показали, что люди, регулярно испытывающие себя оптическими иллюзиями и головоломками, значительно улучшают навыки решения проблем, концентрации внимания.
- Улучшение концентрации внимания может помочь предотвратить ухудшение когнитивных функций в пожилом возрасте.
- Оптические иллюзии могут улучшить зрение, позволяя видеть мелкий шрифт.
Уже нашли енота? Тогда сравните свое решение с правильным.
Правильный ответ
Ранее мы предлагали сложные оптические головоломки — здесь и здесь.
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