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Оптична ілюзія для уважних — знайдіть нахабного єнота в саду за 9 секунд

16 липня 2024 06:00
Ганна Тищук - редактор
Ганна Тищук
редактор
Знайдіть єнота на фото в оптичній ілюзії — за 9 секунд це можуть лише 10%
Бачите єнота? Фото: Reddit / cocainenavel
Ганна Тищук - редактор
Ганна Тищук
редактор

Двох цуценят у саду помітити легко, але вони не єдині на цьому фото. Десь тут заховався підступний єнот, який тихо насміхається над спробами його знайти.

Завдання запропонувала The Sun.

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Оптична ілюзія для уважних — знайдіть нахабного єнота в саду за 9 секунд - фото 1

Користувач Reddit поділився фотографією грайливої сцени після того, як помітив на ній приховану істоту.

"Займаюсь садівництвом із моїми новими вихованцями. Знайди єнота", — написав він.

Користь головоломок та ілюзій

  • Вони не тільки розважають, але й проливають світло на те, як мозок інтерпретує візуальні дані.
  • Регулярно тренуючи мозок, ви покращуєте свою здатність зосереджуватися та спостерігати за деталями.
  • Дослідження показали, що люди, які регулярно випробовують себе оптичними ілюзіями та головоломками, значно покращують навички розв'язання проблем, концентрації уваги.
  • Поліпшення концентрації уваги може допомогти запобігти погіршенню когнітивних функцій у літньому віці.
  • Оптичні ілюзії можуть покращити зір, дозволяючи бачити дрібний шрифт.

Вже знайшли єнота? Тоді порівняйте своє рішення з правильним.

Правильна відповідь


Оптична ілюзія для уважних — знайдіть нахабного єнота в саду за 9 секунд - фото 2

Раніше ми пропонували складні оптичні головоломки — тут і тут.

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