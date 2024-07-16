Знайдіть єнота на фото в оптичній ілюзії — за 9 секунд це можуть лише 10%

Оптична ілюзія для уважних — знайдіть нахабного єнота в саду за 9 секунд
16 липня 2024 06:00
Бачите єнота? Фото: Reddit / cocainenavel
Двох цуценят у саду помітити легко, але вони не єдині на цьому фото. Десь тут заховався підступний єнот, який тихо насміхається над спробами його знайти.
Завдання запропонувала The Sun.
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Оптична головоломка "Єнот"
Користувач Reddit поділився фотографією грайливої сцени після того, як помітив на ній приховану істоту.
"Займаюсь садівництвом із моїми новими вихованцями. Знайди єнота", — написав він.
Користь головоломок та ілюзій
- Вони не тільки розважають, але й проливають світло на те, як мозок інтерпретує візуальні дані.
- Регулярно тренуючи мозок, ви покращуєте свою здатність зосереджуватися та спостерігати за деталями.
- Дослідження показали, що люди, які регулярно випробовують себе оптичними ілюзіями та головоломками, значно покращують навички розв'язання проблем, концентрації уваги.
- Поліпшення концентрації уваги може допомогти запобігти погіршенню когнітивних функцій у літньому віці.
- Оптичні ілюзії можуть покращити зір, дозволяючи бачити дрібний шрифт.
Вже знайшли єнота? Тоді порівняйте своє рішення з правильним.
Правильна відповідь
Раніше ми пропонували складні оптичні головоломки — тут і тут.
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