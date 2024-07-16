Знайдіть єнота на фото в оптичній ілюзії — за 9 секунд це можуть лише 10%

Бачите єнота? Фото: Reddit / cocainenavel

Двох цуценят у саду помітити легко, але вони не єдині на цьому фото. Десь тут заховався підступний єнот, який тихо насміхається над спробами його знайти.

Завдання запропонувала The Sun.

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Оптична головоломка "Єнот"

Користувач Reddit поділився фотографією грайливої сцени після того, як помітив на ній приховану істоту.

"Займаюсь садівництвом із моїми новими вихованцями. Знайди єнота", — написав він.

Користь головоломок та ілюзій

Вони не тільки розважають, але й проливають світло на те, як мозок інтерпретує візуальні дані.

Регулярно тренуючи мозок, ви покращуєте свою здатність зосереджуватися та спостерігати за деталями.

Дослідження показали, що люди, які регулярно випробовують себе оптичними ілюзіями та головоломками, значно покращують навички розв'язання проблем, концентрації уваги.

Поліпшення концентрації уваги може допомогти запобігти погіршенню когнітивних функцій у літньому віці.

Оптичні ілюзії можуть покращити зір, дозволяючи бачити дрібний шрифт.

Вже знайшли єнота? Тоді порівняйте своє рішення з правильним.

Правильна відповідь





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