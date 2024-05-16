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Среди рыбного разнообразия реки найдите карпа за 30 секунд

16 мая 2024 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Сложная оптическая головоломка: найдите карпа среди другой рыбы за 30 секунд
Где спрятался карп? Рисунок: Tombola
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Британский сайт Tombola создал сложную оптическую загадку, вдохновленную разнообразием рыб, обитающих в реках и озерах. Этот вызов уже поставил на уши всю сеть.

Задание предложила The Sun.

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Среди рыбного разнообразия реки найдите карпа за 30 секунд - фото 1

В пресной воде обитает много животных — от длинных щук до скользких угрей. Вам понадобится напрячь зрение, чтобы найти карпа среди других рыб в мутной реке.

По словам авторов головоломки, каждый четвертый отчаявшийся игрок прекращает поиски карпа.

Но среди тех, кто решил задачу, установлен рекорд 30 секунд. Сможете ли вы его побить? Находятся ли ваши навыки наблюдения на должном уровне?

Держите глаза открытыми и устанавливайте таймер смартфона на 30 секунд.

Рыба плывет в разные стороны и пытается избежать крючков. Морские водоросли, кажется, заполняют все места, где карп мог бы спрятаться.

Свет сверху тоже отбрасывает тени на воду.

Не можете найти карпа?

Ловите подсказку: карп находится в самой темной части изображения.

До сих пор не можете найти карпа?

Держите еще одну подсказку: присмотритесь повнимательнее к рыбе, которая находится ближе всего к водорослям.

Вы наконец-то нашли карпа?

Правильный ответ


Среди рыбного разнообразия реки найдите карпа за 30 секунд - фото 2

Ранее мы предлагали сложные оптические иллюзии — здесь и здесь.

мозг
оптическая иллюзия
зрение
интеллект
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