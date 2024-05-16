Сложная оптическая головоломка: найдите карпа среди другой рыбы за 30 секунд

Где спрятался карп? Рисунок: Tombola

Британский сайт Tombola создал сложную оптическую загадку, вдохновленную разнообразием рыб, обитающих в реках и озерах. Этот вызов уже поставил на уши всю сеть.

Задание предложила The Sun.

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В пресной воде обитает много животных — от длинных щук до скользких угрей. Вам понадобится напрячь зрение, чтобы найти карпа среди других рыб в мутной реке.

По словам авторов головоломки, каждый четвертый отчаявшийся игрок прекращает поиски карпа.

Но среди тех, кто решил задачу, установлен рекорд 30 секунд. Сможете ли вы его побить? Находятся ли ваши навыки наблюдения на должном уровне?

Держите глаза открытыми и устанавливайте таймер смартфона на 30 секунд.

Рыба плывет в разные стороны и пытается избежать крючков. Морские водоросли, кажется, заполняют все места, где карп мог бы спрятаться.

Свет сверху тоже отбрасывает тени на воду.

Не можете найти карпа?

Ловите подсказку: карп находится в самой темной части изображения.

До сих пор не можете найти карпа?

Держите еще одну подсказку: присмотритесь повнимательнее к рыбе, которая находится ближе всего к водорослям.

Вы наконец-то нашли карпа?

Правильный ответ





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