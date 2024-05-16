Складна оптична головоломка: знайдіть коропа серед іншої риби за 30 секунд

Серед рибного різноманіття річки знайдіть коропа за 30 секунд
Британський сайт Tombola створив складну оптичну загадку, натхненну різноманітністю риб, що живуть у річках та озерах. Цей виклик вже поставив на вуха всю мережу.
Завдання запропонувала The Sun.
Оптична головоломка "Риба"
У прісній воді мешкає багато тварин — від довгих щук до слизьких вугрів. Вам знадобиться напружити зір, щоб знайти коропа серед інших риб у каламутній річці.
За словами авторів головоломки, кожний четвертий гравець у відчаї припиняє пошуки коропа.
Але серед тих, хто розв'язав задачу, встановлено рекорд 30 секунд. Чи зможете ви його побити? Чи знаходяться ваші навички спостереження на належному рівні?
Тримайте очі відкритими, й встановлюйте таймер смартфона на 30 секунд.
Риба пливе в різні боки та намагається уникнути гачків. Морські водорості, здається, заповнюють усі місця, де короп міг би сховатися.
Світло згори також відкидає тіні на воду.
Не можете знайти коропа?
Тримайте підказку: короп знаходиться в найтемнішій частині зображення.
Досі не можете знайти коропа?
Тримайте ще одну підказку: придивіться уважніше до риби, яка знаходиться найближче до водоростей.
Ви нарешті знайшли коропа?
Правильна відповідь
Раніше ми пропонували складні оптичні ілюзії — тут і тут.
Читайте Новини.LIVE!