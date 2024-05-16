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Серед рибного різноманіття річки знайдіть коропа за 30 секунд

16 травня 2024 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Складна оптична головоломка: знайдіть коропа серед іншої риби за 30 секунд
Де сховався короп? Малюнок: Tombola
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Британський сайт Tombola створив складну оптичну загадку, натхненну різноманітністю риб, що живуть у річках та озерах. Цей виклик вже поставив на вуха всю мережу.

Завдання запропонувала The Sun.

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Серед рибного різноманіття річки знайдіть коропа за 30 секунд - фото 1

У прісній воді мешкає багато тварин — від довгих щук до слизьких вугрів. Вам знадобиться напружити зір, щоб знайти коропа серед інших риб у каламутній річці.

За словами авторів головоломки, кожний четвертий гравець у відчаї припиняє пошуки коропа.

Але серед тих, хто розв'язав задачу, встановлено рекорд 30 секунд. Чи зможете ви його побити? Чи знаходяться ваші навички спостереження на належному рівні?

Тримайте очі відкритими, й встановлюйте таймер смартфона на 30 секунд.

Риба пливе в різні боки та намагається уникнути гачків. Морські водорості, здається, заповнюють усі місця, де короп міг би сховатися.

Світло згори також відкидає тіні на воду.

Не можете знайти коропа?

Тримайте підказку: короп знаходиться в найтемнішій частині зображення.

Досі не можете знайти коропа?

Тримайте ще одну підказку: придивіться уважніше до риби, яка знаходиться найближче до водоростей.

Ви нарешті знайшли коропа?

Правильна відповідь


Серед рибного різноманіття річки знайдіть коропа за 30 секунд - фото 2

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мозок
оптична ілюзія
зір
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тест
головоломка

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