Складна оптична головоломка: знайдіть коропа серед іншої риби за 30 секунд

Де сховався короп? Малюнок: Tombola

Британський сайт Tombola створив складну оптичну загадку, натхненну різноманітністю риб, що живуть у річках та озерах. Цей виклик вже поставив на вуха всю мережу.

Завдання запропонувала The Sun.

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Оптична головоломка "Риба"





У прісній воді мешкає багато тварин — від довгих щук до слизьких вугрів. Вам знадобиться напружити зір, щоб знайти коропа серед інших риб у каламутній річці.

За словами авторів головоломки, кожний четвертий гравець у відчаї припиняє пошуки коропа.

Але серед тих, хто розв'язав задачу, встановлено рекорд 30 секунд. Чи зможете ви його побити? Чи знаходяться ваші навички спостереження на належному рівні?

Тримайте очі відкритими, й встановлюйте таймер смартфона на 30 секунд.

Риба пливе в різні боки та намагається уникнути гачків. Морські водорості, здається, заповнюють усі місця, де короп міг би сховатися.

Світло згори також відкидає тіні на воду.

Не можете знайти коропа?

Тримайте підказку: короп знаходиться в найтемнішій частині зображення.

Досі не можете знайти коропа?

Тримайте ще одну підказку: придивіться уважніше до риби, яка знаходиться найближче до водоростей.

Ви нарешті знайшли коропа?

Правильна відповідь





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