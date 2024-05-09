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Лише 1 з 10 одразу бачить метелика, який відрізняється від інших

9 травня 2024 07:18
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Оптична загадка: за 10 секунд знайдіть метелика, який відрізняється від інших
Оптична загадка, де потрібно знайти унікального метелика. Фото ілюстративне: УНІАН
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Набридло щодня робити одне і те саме на роботі, а жодних розваг під рукою немає? Це не проблема, адже існує одна оптична головоломка, яка допоможе не тільки весело провести час, а й розвинути інтелектуальні здібності і поліпшити зір.

Головоломку представили на "УНІАН".

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Оптична головоломка — знайдіть унікального метелика за десять секунд

Перед вами картинка, на якій зображена невелика кількість неймовірної краси метеликів. Всі вони є однаковими, але серед них є той метелик, який не такий, як всі. Спробуйте відшукати цього унікального метелика, але на цю задачу вам дається лише десять секунд.

Прикладіть максимум зусиль, щоб показати оточуючим, на що ви дійсно здатні. Дивіться уважно на кожну деталь на цю картинку, щоб швидко впоратися з цією задачею. Але спочатку ми радимо вам добре підготуватися, щоб знайти того самого метелика за обмежений проміжок часу.

Перш за все, вам краще сховатися подалі від людей, щоб зосередитися виключно на цій головоломці. Потім візьміть до рук якийсь пристрій і встановіть на ньому таймер на десять секунд. Що ж, тепер ви точно готові, тому влаштовуйтеся зручніше, а ми бажаємо вам удачі!

Визуальная загадка на острое зрение
Візуальна загадка на гострий зір. Фото ілюстративне: УНІАН

Отже, якщо вам вдалося відшукати іншого метелика менш, ніж за десять секунд, це означає, що ви є дуже розумною людиною. Але якщо ви не змогли вирішити цю загадку, радимо вам спробувати ще. Якщо ви не хочете витрачати свій час, ловіть підказку!

Правильна відповідь — де метелик

Подивіться на другий рядок знизу і на перший стовпчик зліва — саме там ви і побачите метелика. Щоб зрозуміти, чим він відрізняється від інших, подивіться уважно на колір його тулуба.

Правильный ответ на визуальную загадку
Правильна відповідь на візуальну загадку. Фото ілюстративне: УНІАН

Нагадаємо, ми писали про яскраву візуальну загадку, де потрібно знайти відкушений пиріжок. 

Раніше ми розповідали про надважку оптичну головоломку, де потрібно відшукати тварину на фото з величезним деревом.

Також ми повідомляли про оптичну головоломку, де потрібно знайти аномальний кубик. 

оптична ілюзія
головоломка
тест на уважність
загадки

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