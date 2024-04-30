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Цікава оптична головоломка з гральними кубиками — знайдіть аномалію за 15 секунд

30 квітня 2024 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Оптична головоломка: лише кожний десятий здатен розв'язати цю складну задачу
Шукаємо нестандартний кубик. Малюнок: MrQ
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Лише кожний десятий здатен розв'язати цю складну оптичну головоломку за 15 секунд. Знайдіть серед купи гральних кубиків один, який має сторону з більш ніж шістьма крапками.

Завдання запропонувала The Sun.

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Цікава оптична головоломка з гральними кубиками — знайдіть аномалію за 15 секунд - фото 1

Серед моря різноколірних кубиків захований підступний самозванець. Подивіться уважно на зображення.

Один кубик має сторону з більш ніж шістьма крапками, але чи можете ви його знайти?

Природня людська цікавість означає, що розгадування заплутаних головоломок може принести велике почуття задоволення. Тим більше це корисно для мозку.

Психологи з Університету Глазго виявили, що розв'язання оптичних головоломок та ілюзій може покращити зір, дозволяючи бачити дрібний шрифт.

До того ж головоломки дають гарне розумове тренування. А воно, своєю чергою, допомагає ефективніше мислити та легше розв'язувати життєві проблеми.

Вже знайшли нестандартний кубик?

Порівняйте ваше рішення з правильним.

Правильна відповідь

Цікава оптична головоломка з гральними кубиками — знайдіть аномалію за 15 секунд - фото 2

Раніше ми пропонували розв'язати не менш чудернацькі оптичні головоломки — тут і тут.

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оптична ілюзія
зір
інтелект
тест
головоломка

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