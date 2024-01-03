Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Life arrow Лише найуважніші помітить три червоних яблука серед зграї червоних птахів arrow

Лише найуважніші помітить три червоних яблука серед зграї червоних птахів

3 січня 2024 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Оптична головоломка: знайдіть три червоних яблука серед сотні червоних пташок
Можете розгледіти яблука? Фото: www.thedudolf.blogspot.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Нова захоплююча головоломка кидає виклик гравцям, яким потрібно знайти три яблука, захованих на зимовому малюнку. Скільки вам знадобиться для цього часу?

Головоломку запропонувала The Sun.

Читайте також:

Оптична головоломка "Три яблука"

Сотні маленьких червоних пташок захаращують зображення, роблячи плоди надзвичайно складними для пошуку.

Цю оптичну ілюзію вигадав художник Гергей Дудаш (Gergely Dudás), більш відомий як Дудольф (Dudolf), який прославився своїми запаморочливими головоломками "шукай та знаходь".

Він поділився цією головоломкою на Facebook, де у нього понад 168 тис. підписників, багато з яких були приємно спантеличені головоломкою.

Коментуючи пост, один написав: "Знайшов дві. Довелося шукати останню в розв'язанні. Це було дуже важко!"

"Це було важко!" — погодився інший, а третій додав: "Це було так важко!"

Не можете досі знайти яблука?

Підказка: гравці з видатним зором знайдуть яблуко біля лівого верхнього дерева, а третє трохи нижче ліворуч від другого яблука.

Не допомогло?

Не засмучуйтеся, ми покажемо рішення.

Правильна відповідь

Раніше ми пропонували веселі оптичні головоломки — тут і тут.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:29 Мобілізація в Україні — підприємства зможуть бронювати лише працівників із високою зарплатою

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

28 грудня 2023

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

14:35У Києві пролунали вибухи без оголошення повітряної тривоги

22 грудня 2023
Новина з фото

23:57Відомий український телеведучий втік за кордон

29 грудня 2023

03:29Мобілізація має торкнутися і роти охорони ТЦК: з них можна сформувати кілька бригад

1 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 січня — повний список

28 грудня 2023

21:30 В Україні радикально боротимуться з боржниками — що планує Мін'юст

30 грудня 2023
Новина з відео

09:05 Рецепт салату "снігова красуня", від якого неможливо відірватися

20 грудня 2023

14:33 У Росії ухвалили рішення про вихід з УЄФА — що відомо

Актуальне по темі