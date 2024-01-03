Оптична головоломка: знайдіть три червоних яблука серед сотні червоних пташок

Можете розгледіти яблука? Фото: www.thedudolf.blogspot.com

Нова захоплююча головоломка кидає виклик гравцям, яким потрібно знайти три яблука, захованих на зимовому малюнку. Скільки вам знадобиться для цього часу?

Головоломку запропонувала The Sun.

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Оптична головоломка "Три яблука"

Сотні маленьких червоних пташок захаращують зображення, роблячи плоди надзвичайно складними для пошуку.

Цю оптичну ілюзію вигадав художник Гергей Дудаш (Gergely Dudás), більш відомий як Дудольф (Dudolf), який прославився своїми запаморочливими головоломками "шукай та знаходь".

Він поділився цією головоломкою на Facebook, де у нього понад 168 тис. підписників, багато з яких були приємно спантеличені головоломкою.

Коментуючи пост, один написав: "Знайшов дві. Довелося шукати останню в розв'язанні. Це було дуже важко!"

"Це було важко!" — погодився інший, а третій додав: "Це було так важко!"

Не можете досі знайти яблука?

Підказка: гравці з видатним зором знайдуть яблуко біля лівого верхнього дерева, а третє трохи нижче ліворуч від другого яблука.

Не допомогло?

Не засмучуйтеся, ми покажемо рішення.

Правильна відповідь

Раніше ми пропонували веселі оптичні головоломки — тут і тут.