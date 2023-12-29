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Для майстрів пошуку — знайдіть крихітного сніговика посеред хурделиці

29 грудня 2023 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Оптична головоломка: шукаємо маленького сніговика, який заховався посеред хурделиці
Одна з багатьох сніжинок на зображенні схожа на маленького сніговика. Малюнок: Gergely Dudas Dudolf
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Кожна сніжинка може бути різною, але лише одна з них схожа на крихітного сніговика на цьому зображенні. Якщо зможете знайти заховану святкову фігурку в хуртовині за 20 секунд, то ви — фахівець з головоломок.

Головоломку запропонувала The Sun.

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Оптична головоломка "Сніговик"

Німецький художник Рудольф Гергелі Дудас (Rudolf Gergely Dudás), також відомий як The Dudolf, кинув виклик своїм шанувальникам, щоб ті знайшли мініатюрного сніговика.

Ілюзія показує снігопад, настільки сильний, що його можна вважати хуртовиною.

Білі пластівці падають на тлі блакитного неба, на якому також видніються обриси гілок сосни.

Снігопад складається з кількох великих сніжинок та крапель зі смайликами, хоча лише одна з них має тіло.

Однак сильна хуртовина ускладнює пошук замаскованого сніговика.

Якщо вам складно його побачити, ось підказка: крихітного різдвяного персонажа можна знайти вздовж лівого краю картини.

Якщо ви все ще не знайшли його, не сумуйте, ми покажемо рішення.

Правильна відповідь

Раніше ми пропонували веселі оптичні головоломки — тут і тут.

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