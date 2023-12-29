Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Life arrow Для мастеров поиска — найдите крохотного снеговика посреди вьюги arrow

Для мастеров поиска — найдите крохотного снеговика посреди вьюги

29 декабря 2023 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Оптическая головоломка: ищем маленького снеговика, спрятавшегося посреди вьюги
Одна из многих снежинок на картинке похожа на маленького снеговика. Рисунок: Gergely Dudas Dudolf
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Каждая снежинка может быть разной, но только одна из них похожа на крошечного снеговика на этом изображении. Если сможете найти спрятанную праздничную фигурку посреди метели за 20 секунд, то вы — специалист по головоломкам.

Головоломку предложила The Sun.

Читайте также:

Оптическая головоломка "Снеговик"

Немецкий художник Рудольф Гергели Дудас (Rudolf Gergely Dudás), также известный как The Dudolf, бросил вызов своим поклонникам, чтобы те нашли миниатюрного снеговика.

Иллюзия показывает снегопад, настолько сильный, что его можно считать вьюгой.

Белые хлопья падают на фоне голубого неба, на котором виднеются очертания веток сосны.

Снегопад состоит из нескольких крупных снежинок и капель со смайликами, хотя одна из них имеет тело.

Однако сильная метель усложняет поиск замаскированного снеговика.

Если вам сложно увидеть его, вот подсказка: крошечного рождественского персонажа можно найти вдоль левого края картины.

Если вы все еще не нашли его, не унывайте, мы покажем решение.

Правильный ответ

Ранее мы предлагали веселые оптические головоломки — здесь и здесь.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

16 декабря 2023

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

20 декабря 2023

06:20 Особенности пекинской капусты – польза и вред

22 декабря 2023
Новость с фото

23:57Известный украинский телеведущий сбежал за границу

15 декабря 2023

19:57 Какая категория украинцев будет получать повестки с 1 января — разъяснение

19 декабря 2023

11:15 Легенды украинской эстрады воссоединятся после 20 лет разлуки

15 декабря 2023

18:30 Проехать на юг Одесчины мужчинам станет сложнее — новые правила ГПСУ

19 декабря 2023

09:40 Динамо зимой продаст свою звезду в заграничный клуб — о ком идет речь

15 декабря 2023
Новость с фото

16:34 С глубин океана возле Антарктиды подняли неизвестное существо, похожее на инопланетное

16 декабря 2023

17:34 Демограф рассказал, какой будет численность населения Украины после окончания войны

Актуальное по теме