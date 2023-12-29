Оптическая головоломка: ищем маленького снеговика, спрятавшегося посреди вьюги

Одна из многих снежинок на картинке похожа на маленького снеговика. Рисунок: Gergely Dudas Dudolf

Каждая снежинка может быть разной, но только одна из них похожа на крошечного снеговика на этом изображении. Если сможете найти спрятанную праздничную фигурку посреди метели за 20 секунд, то вы — специалист по головоломкам.

Головоломку предложила The Sun.

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Немецкий художник Рудольф Гергели Дудас (Rudolf Gergely Dudás), также известный как The Dudolf, бросил вызов своим поклонникам, чтобы те нашли миниатюрного снеговика.

Иллюзия показывает снегопад, настолько сильный, что его можно считать вьюгой.

Белые хлопья падают на фоне голубого неба, на котором виднеются очертания веток сосны.

Снегопад состоит из нескольких крупных снежинок и капель со смайликами, хотя одна из них имеет тело.

Однако сильная метель усложняет поиск замаскированного снеговика.

Если вам сложно увидеть его, вот подсказка: крошечного рождественского персонажа можно найти вдоль левого края картины.

Если вы все еще не нашли его, не унывайте, мы покажем решение.

Правильный ответ

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