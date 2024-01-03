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Лишь самые внимательные заметят три красных яблока среди стаи красных птиц

3 января 2024 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Оптическая головоломка: найдите три красных яблока среди сотни красных птичек
Можете разглядеть яблоки? Фото: www.thedudolf.blogspot.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Новая увлекательная головоломка бросает вызов игрокам, которым нужно найти три яблока, спрятанных на зимнем рисунке. Сколько вам понадобится для этого времени?

Головоломку предложила The Sun.

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Оптическая головоломка "Три яблока"

Сотни маленьких красных птиц загромождают изображения, делая плоды чрезвычайно сложными для поиска.

Эту оптическую иллюзию придумал художник Гергей Дудаш (Gergely Dudás), более известный как Дудольф (Dudolf), прославившийся своими умопомрачительными головоломками "ищи и находи".

Он поделился этой головоломкой на Facebook, где у него более 168 тыс. подписчиков, многие из которых были приятно озадачены головоломкой.

Комментируя пост, один написал: "Нашел две. Пришлось искать последнюю в решении. Это было очень тяжело!"

"Это было тяжело!" — согласился другой, а третий добавил: "Это было так тяжело!"

Не можете до сих пор найти яблоки?

Подсказка: игроки с выдающимся зрением найдут яблоко у левого верхнего дерева, а третье чуть ниже слева от второго яблока.

Не помогло?

Не огорчайтесь, мы покажем решение.

Правильный ответ

Ранее мы предлагали веселые оптические головоломки — здесь и здесь.

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