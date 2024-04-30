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Интересная оптическая головоломка с игральными кубиками — найдите аномалию за 15 секунд

30 апреля 2024 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Оптическая головоломка: только каждый десятый способен решить эту сложную задачу
Ищем нестандартный кубик. Рисунок: MrQ
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Лишь каждый десятый способен решить эту сложную оптическую головоломку за 15 секунд. Найдите среди кучи игровых кубиков один, имеющий сторону с более чем шестью точками.

Задание предложила The Sun.

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Интересная оптическая головоломка с игральными кубиками - найдите аномалию за 15 секунд - фото 1

Среди моря разноцветных кубиков спрятан коварный самозванец. Внимательно посмотрите на изображение.

Один кубик имеет сторону с более чем шестью точками, но можете ли вы его найти?

Естественное человеческое любопытство означает, что разгадывание запутанных головоломок может доставить большое чувство удовольствия. Тем более, это полезно для мозга.

Психологи из Университета Глазго обнаружили, что разрешение оптических головоломок и иллюзий может улучшить зрение, позволяя видеть мелкий шрифт.

К тому же головоломки дают хорошую умственную тренировку. А она, в свою очередь, помогает более эффективно мыслить и легче решать жизненные проблемы.

Уже обнаружили нестандартный кубик?

Сравните ваше решение с правильным.

Правильный ответ

Интересная оптическая головоломка с игральными кубиками - найдите аномалию за 15 секунд - фото 2

Ранее мы предлагали решить не менее причудливые оптические головоломки — здесь и здесь.

мозг
оптическая иллюзия
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