Оптическая головоломка: только гениально внимательные люди найдут метлу на грязном полу

Ищем метлу. Рисунок: Hammonds

Весна — пора уборки и наведения порядка в домах. У игроков всего шесть секунд, чтобы осмотреть беспорядок на полу и разгадать головоломку.

Задание предложила The Sun.

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Оптическая головоломка "Метла"

Весной люди начинают складывать свою зимнюю одежду и вытаскивать весенние наряды. В этой головоломке использован лучшее из обоих сезонных процессов.

Кучу одежды, разбросанную на полу легко заметить, но сможете ли вы вовремя найти метлу? Эксперты говорят, что каждый третий игрок вообще отказывается от попыток разгадать эту головоломку. Ведь она особенно сложна из-за контрастных ярких цветов одежды.

Оранжевая футболка и зеленые штаны могли легко привлечь игрока.

До сих пор не можете найти метлу?

Держите подсказку: рыжий цвет метлы может походить на предмет одежды в куче.

Правильный ответ

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