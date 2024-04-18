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В это трудно поверить, но на рисунке есть кактус — найдите его за 12 секунд

18 апреля 2024 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Оптическая головоломка: помогите найти кактус среди комнатных растений за 12 секунд
Где кактус? Рисунок: Tombola
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Понадобится высокий IQ, чтобы найти кактус среди многочисленных комнатных растений за 12 секунд. Головоломка сверхсложная, поэтому не стоит рвать на себе волосы, если решение не придет.

Задание предложила The Sun.

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В это трудно поверить, но на рисунке есть кактус - найдите его за 12 секунд - фото 1

Даже те, кто имеет безупречную наблюдательность, скорее всего, не уложатся в отведенное время.

На рисунке изображен успешный магазин цветов. На выбор предлагается множество растений разных форм, размеров и цветов. А черный кот и продавец дополнительно отвлекают внимание игроков.

Преимущества оптических иллюзий и головоломок

  • Содействуют умственной ловкости и гибкости.
  • Развивают аналитическое мышление и умение решать.
  • Улучшают работу памяти.
  • Поощряют мыслить нестандартно и способствуют развитию креативности.
  • Улучшают внимания.
  • Снимают стресс.

Уже нашли кактус?

Правильный ответ

В это трудно поверить, но на рисунке есть кактус - найдите его за 12 секунд - фото 2

Ранее мы предлагали найти котиков в интересных оптических головоломках — здесь и здесь.

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оптическая иллюзия
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