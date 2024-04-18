Оптическая головоломка: помогите найти кактус среди комнатных растений за 12 секунд

Где кактус? Рисунок: Tombola

Понадобится высокий IQ, чтобы найти кактус среди многочисленных комнатных растений за 12 секунд. Головоломка сверхсложная, поэтому не стоит рвать на себе волосы, если решение не придет.

Задание предложила The Sun.

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Даже те, кто имеет безупречную наблюдательность, скорее всего, не уложатся в отведенное время.

На рисунке изображен успешный магазин цветов. На выбор предлагается множество растений разных форм, размеров и цветов. А черный кот и продавец дополнительно отвлекают внимание игроков.

Преимущества оптических иллюзий и головоломок

Содействуют умственной ловкости и гибкости.

Развивают аналитическое мышление и умение решать.

Улучшают работу памяти.

Поощряют мыслить нестандартно и способствуют развитию креативности.

Улучшают внимания.

Снимают стресс.

Уже нашли кактус?

Правильный ответ

Ранее мы предлагали найти котиков в интересных оптических головоломках — здесь и здесь.