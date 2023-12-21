Оптическая головоломка: только единицы могут найти на фото двух котят за 20 секунд

Понадобится талант следопыта, чтобы выследить двух котов на крыльце за 20 секунд
Кошачьи друзья, Макс и Эмма, незаметно прячутся в цветочных горшках и вокруг них. Эта хитрая оптическая иллюзия ставит игроков в тупик, когда они пытаются быстро найти животных.
Головоломку предложила The Sun.
Оптическая головоломка "Два кота"
Изображение быстро привлекло внимание после того, как компания East Bay Hardware разместила его на X (Twitter).
Некоторые быстро заметил Макса и Эмму, тогда как другим понадобилось дополнительное время.
"Одно было найти легко, а другое — нет. Я смотрел не в том месте", — отметил один из читателей.
Другой написал: "Я вижу только Эмму. Мне придется найти Макса лично".
Третий человек предложил краткую подсказку для зрителей, желающих взять на себя задачу найти эту пару. "Сделано в тени", — это все, что он написал.
Вы смогли найти Макса и Эмму?
Если нет, не огорчайтесь, попробуйте еще раз пока не найдете котят.
Снова не выходит? Мы покажем решение.
Правильный ответ
Ранее мы предлагали веселые оптические головоломки – здесь и здесь.
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