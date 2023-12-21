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Понадобится талант следопыта, чтобы выследить двух котов на крыльце за 20 секунд

21 декабря 2023 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Оптическая головоломка: только единицы могут найти на фото двух котят за 20 секунд
На этом изображении спрятаны два кота. Фото: X/@eastbayhardware
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Кошачьи друзья, Макс и Эмма, незаметно прячутся в цветочных горшках и вокруг них. Эта хитрая оптическая иллюзия ставит игроков в тупик, когда они пытаются быстро найти животных.

Головоломку предложила The Sun.

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Изображение быстро привлекло внимание после того, как компания East Bay Hardware разместила его на X (Twitter).

Некоторые быстро заметил Макса и Эмму, тогда как другим понадобилось дополнительное время.

"Одно было найти легко, а другое — нет. Я смотрел не в том месте", — отметил один из читателей.

Другой написал: "Я вижу только Эмму. Мне придется найти Макса лично".

Третий человек предложил краткую подсказку для зрителей, желающих взять на себя задачу найти эту пару. "Сделано в тени", — это все, что он написал.

Вы смогли найти Макса и Эмму?

Если нет, не огорчайтесь, попробуйте еще раз пока не найдете котят.

Снова не выходит? Мы покажем решение.

Правильный ответ

Ранее мы предлагали веселые оптические головоломки – здесь и здесь.

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