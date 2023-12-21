Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Life arrow Знадобиться талант слідопита, щоб вистежити двох котів на ганку за 20 секунд arrow

Знадобиться талант слідопита, щоб вистежити двох котів на ганку за 20 секунд

21 грудня 2023 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Оптична головоломка: лише одиниці можуть знайти на фото двох котів за 20 секунд
На цьому зображенні заховані два коти. Фото: X/@eastbayhardware
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Котячі друзі, Макс та Емма, непомітно ховаються у квіткових горщиках та навколо них. Ця хитра оптична ілюзія ставить гравців у глухий кут, коли вони намагаються швидко знайти тваринок.

Головоломку запропонувала The Sun.

Читайте також:

Оптична головоломка "Два коти"

Зображення швидко привернуло увагу після того, як компанія East Bay Hardware розмістила його на X (Twitter).

Дехто швидко помітив Макса та Емму, тоді як іншим знадобився додатковий час.

"Одне було легко, а інше — ні. Я дивився не в тому місці", — зазначив один з читачів.

Інший написав: "Я бачу тільки Емму. Мені доведеться знайти Макса особисто".

Третя людина запропонувала коротку підказку для глядачів, які хочуть взяти на себе завдання знайти цю пару. "Зроблено в тіні", — це все, що він написав.

Ви змогли знайти Макса та Емму?

Якщо ні, не засмучуйтесь, спробуйте ще раз поки не знайдете кошенят.

Знову не виходить? Ми покажемо рішення.

Правильна відповідь

Раніше ми пропонували веселі оптичні головоломки — тут і тут.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

18:05 Екскомандир "Азову" Жорін різко відреагував на заклики відправити на фронт працівників ТЦК

13:58 Працівники ТЦК здійснили рейд на один з найбільших ринків Києва

17:10 Клієнти Ощадбанку 1 січня можуть лишитися без грошей — в чому причина

01:22 Кого не заберуть на війну — 10 категорій громадян, яких не можна мобілізувати на фронт

05:42 Американське видання назвало найкоротший шлях до перемоги України

У Мелітополі розпочалася масова мобілізація до лав армії РФ, — мер Федоров - 80x80

У Мелітополі розпочалася масова мобілізація до лав армії РФ, — мер Федоров

06:40 Ціни на металобрухт у грудні. Скільки коштує 1 кг чорного металу в Україні

08:43 Українці можуть отримати 5 тис. грн від ПриватБанку — що треба встигнути до 31 грудня

22:43 Деякі українці можуть втратити бронь від мобілізації — кого стосується

23:30 Тарифи на газ у 2024 році зміняться — стали відомі ціни на січень

Новина з фото

07:25 Оптична головоломка, яку за 11 секунд може вирішити лише 1% людей

Актуальне по темі