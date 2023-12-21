Оптична головоломка: лише одиниці можуть знайти на фото двох котів за 20 секунд

На цьому зображенні заховані два коти. Фото: X/@eastbayhardware

Котячі друзі, Макс та Емма, непомітно ховаються у квіткових горщиках та навколо них. Ця хитра оптична ілюзія ставить гравців у глухий кут, коли вони намагаються швидко знайти тваринок.

Головоломку запропонувала The Sun.

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Зображення швидко привернуло увагу після того, як компанія East Bay Hardware розмістила його на X (Twitter).

Дехто швидко помітив Макса та Емму, тоді як іншим знадобився додатковий час.

"Одне було легко, а інше — ні. Я дивився не в тому місці", — зазначив один з читачів.

Інший написав: "Я бачу тільки Емму. Мені доведеться знайти Макса особисто".

Третя людина запропонувала коротку підказку для глядачів, які хочуть взяти на себе завдання знайти цю пару. "Зроблено в тіні", — це все, що він написав.

Ви змогли знайти Макса та Емму?

Якщо ні, не засмучуйтесь, спробуйте ще раз поки не знайдете кошенят.

Знову не виходить? Ми покажемо рішення.

Правильна відповідь

Раніше ми пропонували веселі оптичні головоломки — тут і тут.