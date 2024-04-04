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Задание для людей с уникальной наблюдательностью — найдите цветок без лепестка

4 апреля 2024 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Оптическая головоломка: только уникум легко найдет единственный цветок без лепестка
Ищем цветок. Рисунок: Idealo
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

На рисунке среди разнообразия весенних цветов есть один единственный экземпляр, которому не повезло, — он потерял лепесток. Найти этот цветок — очень непростая задача даже для садовода-энтузиаста.

Задание предложила The Sun.

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Задания для людей с уникальной наблюдательностью - найдите цветок без лепестка - фото 1

Чтобы настроить нас на весенний лад, в головоломке предлагается найти цветок с отсутствующим лепестком, спрятанный в красочном сюжете.

Сможете ли вы ее найти?

Чтобы выполнить задание, придется хорошо присмотреться, ведь головоломка наполнена цветами разных цветов — от синих до зеленых и оранжевых, от желтых до красных и фиолетовых. Но только одному цветку не хватает лепестка.

Задача кажется сложной, а она такой и есть. Но главное для игрока — тщательно изучить каждый сантиметр рисунка.

Возможно, вы начнете с левого верхнего угла изображения и будете двигаться вниз. Или сделаете все наоборот. Как вам будет удобнее.

Уже нашли цветок?

Правильный ответ

Задания для людей с уникальной наблюдательностью - найдите цветок без лепестка - фото 2

Ранее мы предлагали сложные оптические иллюзии — здесь и здесь.

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