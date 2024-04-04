Оптическая головоломка: только уникум легко найдет единственный цветок без лепестка

Ищем цветок. Рисунок: Idealo

На рисунке среди разнообразия весенних цветов есть один единственный экземпляр, которому не повезло, — он потерял лепесток. Найти этот цветок — очень непростая задача даже для садовода-энтузиаста.

Задание предложила The Sun.

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Чтобы настроить нас на весенний лад, в головоломке предлагается найти цветок с отсутствующим лепестком, спрятанный в красочном сюжете.

Сможете ли вы ее найти?

Чтобы выполнить задание, придется хорошо присмотреться, ведь головоломка наполнена цветами разных цветов — от синих до зеленых и оранжевых, от желтых до красных и фиолетовых. Но только одному цветку не хватает лепестка.

Задача кажется сложной, а она такой и есть. Но главное для игрока — тщательно изучить каждый сантиметр рисунка.

Возможно, вы начнете с левого верхнего угла изображения и будете двигаться вниз. Или сделаете все наоборот. Как вам будет удобнее.

Уже нашли цветок?

Правильный ответ

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