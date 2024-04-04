Оптична головоломка: лише унікум легко знайде єдину квітку без пелюстки

Завдання для людей з унікальною спостережливістю — знайдіть квітку без пелюстки
На малюнку серед різноманіття весняних квітів є один єдиний екземпляр, якому не поталанило, — він втратив пелюстку. Знайти цю квітку — дуже непроста задача навіть для садівника-ентузіаста.
Завдання запропонувала The Sun.
Оптична головоломка "Квітка"
Щоб налаштувати нас на весняний лад, в головоломці пропонується знайти квітку з відсутньою пелюсткою, заховану в барвистому сюжеті.
Чи зможете ви її знайти?
Щоб виконати завдання, доведеться добре придивитися, адже головоломка наповнена квітами різних кольорів — від синіх до зелених та помаранчевих, від жовтих до червоних та фіолетових. Але лише одній квітці бракує пелюстки.
Завдання здається складним, а воно таким і є. Але головне для гравця — ретельно вивчити кожен сантиметр малюнка.
Можливо, ви почнете з лівого верхнього кута зображення і рухатиметеся вниз. Або зробите все навпаки. Як вам буде зручніше.
Вже знайшли квітку?
Правильна відповідь
Раніше ми пропонували складні оптичні ілюзії — тут і тут.
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