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Завдання для людей з унікальною спостережливістю — знайдіть квітку без пелюстки

4 квітня 2024 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Оптична головоломка: лише унікум легко знайде єдину квітку без пелюстки
Шукаємо ту саму квітку. Малюнок: Idealo
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

На малюнку серед різноманіття весняних квітів є один єдиний екземпляр, якому не поталанило, — він втратив пелюстку. Знайти цю квітку — дуже непроста задача навіть для садівника-ентузіаста.

Завдання запропонувала The Sun.

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Завдання для людей з унікальною спостережливістю — знайдіть квітку без пелюстки - фото 1

Щоб налаштувати нас на весняний лад, в головоломці пропонується знайти квітку з відсутньою пелюсткою, заховану в барвистому сюжеті.

Чи зможете ви її знайти?

Щоб виконати завдання, доведеться добре придивитися, адже головоломка наповнена квітами різних кольорів — від синіх до зелених та помаранчевих, від жовтих до червоних та фіолетових. Але лише одній квітці бракує пелюстки.

Завдання здається складним, а воно таким і є. Але головне для гравця — ретельно вивчити кожен сантиметр малюнка.

Можливо, ви почнете з лівого верхнього кута зображення і рухатиметеся вниз. Або зробите все навпаки. Як вам буде зручніше.

Вже знайшли квітку?

Правильна відповідь

Завдання для людей з унікальною спостережливістю — знайдіть квітку без пелюстки - фото 2

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