Оптична головоломка: лише унікум легко знайде єдину квітку без пелюстки

Шукаємо ту саму квітку. Малюнок: Idealo

На малюнку серед різноманіття весняних квітів є один єдиний екземпляр, якому не поталанило, — він втратив пелюстку. Знайти цю квітку — дуже непроста задача навіть для садівника-ентузіаста.

Завдання запропонувала The Sun.

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Оптична головоломка "Квітка"

Щоб налаштувати нас на весняний лад, в головоломці пропонується знайти квітку з відсутньою пелюсткою, заховану в барвистому сюжеті.

Чи зможете ви її знайти?

Щоб виконати завдання, доведеться добре придивитися, адже головоломка наповнена квітами різних кольорів — від синіх до зелених та помаранчевих, від жовтих до червоних та фіолетових. Але лише одній квітці бракує пелюстки.

Завдання здається складним, а воно таким і є. Але головне для гравця — ретельно вивчити кожен сантиметр малюнка.

Можливо, ви почнете з лівого верхнього кута зображення і рухатиметеся вниз. Або зробите все навпаки. Як вам буде зручніше.

Вже знайшли квітку?

Правильна відповідь

Раніше ми пропонували складні оптичні ілюзії — тут і тут.