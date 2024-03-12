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Профілактика деменції — знайдіть лілію серед квітів за 16 секунд

12 березня 2024 05:34
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Дуже важка оптична головоломка — знайдіть лілію серед інших квітів за 16 секунд
Оптична головоломка, де потрібно знайти лілію. Фото ілюстративне: The Sun
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Кожній людині після важкого робочого дня завжди хочеться відволіктися і відпочити, а зробити це можна за допомогою різних тестів і головоломок. Якщо ви хочете випробувати власні сили і перевірити свій рівень інтелекту, пропонуємо вам вирішити одну головоломку.

Головоломку представили на The Sun.

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Оптична головоломка — знайдіть лілію серед троянд за 16 секунд

Перед вами яскрава картинка, на якій зображена велика кількість красивих троянд і гортензій. Здавалося б, на цьому малюнку нічого, крім цих квітів, немає, але це далеко не так. На цьому зображені заховалася не менш красива лілія, яку вам, власне, і потрібно знайти у цій головоломці.

Але складністю цієї загадки є той факт, що розв’язати вам її потрібно за 16 секунд. Саме ця головоломка є певною профілактикою захворювання Альцгеймера, оскільки вона тренує вашу пам’ять, покращує увагу і змушує мозок працювати активніше.

Якщо ви не хочете, щоб вас вразила ця страшенна хвороба, можете спробувати вирішити цю головоломку. Але спочатку приберіть все те, що може відволікати вашу увагу, відкладіть всі термінові справи, протріть очі і встановіть таймер на 16 секунд. Отже, якщо ви готові, бажаємо успіхів!

Оптическая головоломка на внимательность
Оптична головоломка на уважність. Фото ілюстративне: The Sun

Якщо вам вдалося вирішити цю головоломку, вітаємо, ви є дуже уважною і спостережливою людиною. Але якщо ви не знайшли лілію серед інших квітів за цей проміжок часу, не засмучуйтеся і спробуйте ще раз. До того ж, можете подивитися на відповідь.

Правильна відповідь — де намальована лілія

Уважно подивіться на праву частину цього малюнку, і там, майже посередині, заховалася красива біла лілія. Саме її вам і потрібно було відшукати у цій головоломці.

Правильный ответ на оптическую головоломку
Правильна відповідь на оптичну головоломку. Фото ілюстративне: The Sun

Нагадаємо, ми писали про нелегку оптичну головоломку, в якій потрібно знайти три помилки. 

Раніше ми розповідали про цікаву загадку, в якій потрібно визначитися, хто батько дитини. 

Також ми повідомляли про яскраву оптичну головоломку, де потрібно відшукати швейну машинку.

оптична ілюзія
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