Дуже важка оптична головоломка — знайдіть лілію серед інших квітів за 16 секунд

Оптична головоломка, де потрібно знайти лілію. Фото ілюстративне: The Sun

Кожній людині після важкого робочого дня завжди хочеться відволіктися і відпочити, а зробити це можна за допомогою різних тестів і головоломок. Якщо ви хочете випробувати власні сили і перевірити свій рівень інтелекту, пропонуємо вам вирішити одну головоломку.

Головоломку представили на The Sun.

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Оптична головоломка — знайдіть лілію серед троянд за 16 секунд

Перед вами яскрава картинка, на якій зображена велика кількість красивих троянд і гортензій. Здавалося б, на цьому малюнку нічого, крім цих квітів, немає, але це далеко не так. На цьому зображені заховалася не менш красива лілія, яку вам, власне, і потрібно знайти у цій головоломці.

Але складністю цієї загадки є той факт, що розв’язати вам її потрібно за 16 секунд. Саме ця головоломка є певною профілактикою захворювання Альцгеймера, оскільки вона тренує вашу пам’ять, покращує увагу і змушує мозок працювати активніше.

Якщо ви не хочете, щоб вас вразила ця страшенна хвороба, можете спробувати вирішити цю головоломку. Але спочатку приберіть все те, що може відволікати вашу увагу, відкладіть всі термінові справи, протріть очі і встановіть таймер на 16 секунд. Отже, якщо ви готові, бажаємо успіхів!

Оптична головоломка на уважність. Фото ілюстративне: The Sun

Якщо вам вдалося вирішити цю головоломку, вітаємо, ви є дуже уважною і спостережливою людиною. Але якщо ви не знайшли лілію серед інших квітів за цей проміжок часу, не засмучуйтеся і спробуйте ще раз. До того ж, можете подивитися на відповідь.

Правильна відповідь — де намальована лілія

Уважно подивіться на праву частину цього малюнку, і там, майже посередині, заховалася красива біла лілія. Саме її вам і потрібно було відшукати у цій головоломці.

Правильна відповідь на оптичну головоломку. Фото ілюстративне: The Sun

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