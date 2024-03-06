Нелегка, але цікава головоломка на логіку — знайдіть батька дитини за 5 секунд

Головоломка, в якій потрібно знайти батька немовляти. Фото ілюстративне: Agranjosh

Далеко не всі люди вміють вирішувати важкі логічні задачі, які потребують уваги і високого рівня інтелекту. Якщо вам цікаво перевірити, на що ви здатні, можете вирішити одну ілюстровану головоломку, в якій потрібно відшукати правильну відповідь.

Головоломку представили на Agranjosh.

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Головоломка з картинкою — знайдіть батька дитини за 5 секунд

Перед вами є картинка, де зображена молода жінка і три чоловіка, які стоять біля неї. Жінка тримає на руках своє немовля, а чоловіки просто стоять і дивляться. Хтось з них дивиться на маленьку дитину, яку тримає жінка, хтось поглядає саме на цю жінку, а хтось перевів свій погляд на камеру.

При цьому, жінка з немовлям має світле волосся, два чоловіка — чорне, а ще один чоловік має рудий колір волосся. Вам потрібно зрозуміти, хто з цих чоловіків є батьком дитини. Але складністю цієї головоломки є той факт, що вирішити вам її потрібно лише за п’ять секунд.

Що ж, якщо ви готові прийняти цей непростий виклик, радимо зробити декілька речей. По-перше, відкладіть всі свої справи і приберіть навколо себе все те, що може відволікати вашу увагу. А по-друге, зосередьтеся на зображенні і використайте всі свої здібності, щоб зрозуміти, де ж батько дитини. Отже, бажаємо успіхів!

Оптична головоломка на перевірку рівня логіки. Фото ілюстративне: Agranjosh

Якщо вам вдалося зрозуміти за п’ять секунд, хто з цих чоловіків є батьком немовляти, вітаємо, ви є дуже уважною людиною. Але якщо ви помітили, що час закінчився, а ви так і не зрозуміли нічого, не засмучуйтеся і встановіть таймер ще на п’ять секунд, або ж подивіться на відповідь.

Правильна відповідь — де батько немовляти

Зверніть увагу на колір очей, який має немовля і ці чоловіки, що стоять біля жінки. Справа в тому, що дитина має блакитні очі, і такий самий колір очей має чоловік з рудим волоссям. Ймовірно, саме він і є батьком цієї дитини.

Правильна відповідь на ілюстровану головоломку. Фото: Agranjosh

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