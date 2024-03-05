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Надскладна головоломка з нестандартно простим рішенням, яке знайдуть лише генії

5 березня 2024 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Лише генії з нестандартним мисленням розгадають цю складну головоломку
Який номер паркомісця під автомобілем? Малюнок: Dagens
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Ваш IQ проломить стелю, якщо ви зможете визначити, номер паркувального місця, на якому стоїть автомобіль. А відповідь не така складна, як здається.

Завдання запропонувала The Sun.

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Надскладна головоломка з нестандартно простим рішенням, яке знайдуть лише генії - фото 1

Математики ламали голови, намагаючись з'ясувати, який номер присвоєно паркувальному місцю.

У цій головоломці автомобіль стоїть на одному з шести паркомісць, а всі вони пронумеровані: 16, 06, 68, 88 і 98.

Червона машина припаркована між номерами 88 і 98. Це спонукає визначити математичну закономірність, яка допоможе з'ясувати прихований під машиною номер.

Перш ніж ви візьмете калькулятор або олівець і папір та почати складати божевільні рівняння, від яких голова піде обертом, ми дамо вам підказку.

Придивіться до чисел уважніше. Можливо, все, що вам потрібно — змінити погляд.

Ви вже розгадали хитромудру схему цієї головоломки?

Подивіться, що відбувається, коли зображення перевертається догори ногами.

Правильна відповідь

Надскладна головоломка з нестандартно простим рішенням, яке знайдуть лише генії - фото 2

Якщо ви подивитесь на перше число як 86, а потім на числа після автомобіля як 88, 89, 90 і 91, то відсутнє число може бути лише одним. Чи змогли ви здогадатися про 87 до того, як дійшли до цього місця?

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