Оптична ілюзія: лише уважні водії знайдуть на 100% розряджену батарею електрокара

Розряджена лише одна батарея. Малюнок: electriccarscheme.com

На зображенні понад 500 індикаторів батарей електричних автомобілів з різним рівнем заряду. Якщо ви можете помітити повністю розряджений акумулятор за 5 секунд, у вас високий IQ.

Головоломку запропонувала The Sun.

Оптична головоломка "Акумулятор"

Цю головоломку створила компанія Electric Car Scheme.

Водії перевіряють свою гостроту зору за допомогою нової оптичної гри.

Серед купи батарей електромобілів є один прихований порожній акумулятор.

Батареї мають три кольори: темно-зелений, світло-зелений та блідо-червоний. Зазвичай кольори вказують на рівень заряду батареї. Червоний часто асоціюється з низьким рівнем заряду. А насичений зелений вказує на те, що батарея майже повністю заряджена.

Водії, які можуть швидко аналізувати візуальну інформацію і розгадувати тестові завдання, можуть стверджувати, що вони надзвичайно спостережливі.

Не можете знайти розряджену батарею? Тримайте підказку: шукайте в правій частині малюнка.

Правильна відповідь

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