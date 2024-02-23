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Головоломка для уважних водіїв — знайдіть на 100% розряджену батарею електрокара

23 лютого 2024 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Оптична ілюзія: лише уважні водії знайдуть на 100% розряджену батарею електрокара
Розряджена лише одна батарея. Малюнок: electriccarscheme.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

На зображенні понад 500 індикаторів батарей електричних автомобілів з різним рівнем заряду. Якщо ви можете помітити повністю розряджений акумулятор за 5 секунд, у вас високий IQ.

Головоломку запропонувала The Sun.

Оптична головоломка "Акумулятор"

Головоломка для уважних водіїв — знайдіть на 100% розряджену батарею електрокара - фото 1

Цю головоломку створила компанія Electric Car Scheme.

Водії перевіряють свою гостроту зору за допомогою нової оптичної гри.

Серед купи батарей електромобілів є один прихований порожній акумулятор.

Батареї мають три кольори: темно-зелений, світло-зелений та блідо-червоний. Зазвичай кольори вказують на рівень заряду батареї. Червоний часто асоціюється з низьким рівнем заряду. А насичений зелений вказує на те, що батарея майже повністю заряджена.

Водії, які можуть швидко аналізувати візуальну інформацію і розгадувати тестові завдання, можуть стверджувати, що вони надзвичайно спостережливі.

Не можете знайти розряджену батарею? Тримайте підказку: шукайте в правій частині малюнка.

Правильна відповідь

Головоломка для уважних водіїв — знайдіть на 100% розряджену батарею електрокара - фото 2

Раніше ми пропонували оптичні головоломки з транспортом — тут і тут.

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