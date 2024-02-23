Оптическая иллюзия: только внимательные водители найдут на 100% разряженную батарею электрокара

Разряжена только одна батарея. Рисунок: electriccarscheme.com

На изображении более 500 индикаторов батарей электрических автомобилей с разным уровнем заряда. Если вы можете заметить полностью разряженный аккумулятор за 5 секунд, у вас высокий IQ.

Головоломку предложила The Sun.

Оптическая головоломка "Аккумулятор"

Эту головоломку создала компания Electric Car Scheme.

Водители проверяют свою остроту зрения с помощью новой оптической игры.

Среди кучи батарей электромобилей есть один скрытый пустой аккумулятор.

Батареи имеют три цвета: темно-зеленый, светло-зеленый и бледно-красный. Обычно цвета указывают на уровень заряда батареи. Красный часто ассоциируется с низким уровнем заряда. А насыщенный зеленый указывает на то, что батарея почти полностью заряжена.

Водители, которые могут быстро анализировать визуальную информацию и разгадывать тестовые задания, могут утверждать, что они очень наблюдательны.

Не можете найти разряженную батарею? Следуйте подсказке: ищите в правой части рисунка.

Правильный ответ

Ранее мы предлагали оптические головоломки с транспортом — здесь и здесь.