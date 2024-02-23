Оптическая иллюзия: только внимательные водители найдут на 100% разряженную батарею электрокара

Головоломка для внимательных водителей — найдите на 100% разряженную батарею электрокара
На изображении более 500 индикаторов батарей электрических автомобилей с разным уровнем заряда. Если вы можете заметить полностью разряженный аккумулятор за 5 секунд, у вас высокий IQ.
Головоломку предложила The Sun.
Оптическая головоломка "Аккумулятор"
Эту головоломку создала компания Electric Car Scheme.
Водители проверяют свою остроту зрения с помощью новой оптической игры.
Среди кучи батарей электромобилей есть один скрытый пустой аккумулятор.
Батареи имеют три цвета: темно-зеленый, светло-зеленый и бледно-красный. Обычно цвета указывают на уровень заряда батареи. Красный часто ассоциируется с низким уровнем заряда. А насыщенный зеленый указывает на то, что батарея почти полностью заряжена.
Водители, которые могут быстро анализировать визуальную информацию и разгадывать тестовые задания, могут утверждать, что они очень наблюдательны.
Не можете найти разряженную батарею? Следуйте подсказке: ищите в правой части рисунка.
Правильный ответ
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