Оптическая иллюзия: только одно авто из 48 нарушает правило, найти его очень тяжело

Найдите нарушителя. Фото: fresherslive

Один автомобиль на рисунке отличается от остальных. Вам нужно вычислить его всего за 10 секунд.

Головоломку предложила The Sun.

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Иллюзии с "иным" всегда пользуются популярностью. Среди зеленых автомобилей есть только один, отличающийся от остальных.

Среднее время, которое люди тратят на поиск нечетной машины, составляет около 20 секунд. Сможете ли вы сделать это вдвое быстрее?

Цвет кузова, шин, дисков, окон, передних или задних фонарей. Какую разницу между ними будете искать?

Как вы собираетесь его искать? Будете двигаться слева направо или сверху вниз? Или начнете с одного угла и медленно перейдете в другой?

Вы нашли нарушителя? Если нет, то держите подсказку.

Согласно п. 9.8 ПДД, в Украине с 1 октября по 1 мая во всех автомобилей вне населенных пунктов должны быть включены дневные ходовые огни круглосуточно. Это нужно для того, чтобы машина была видна пешеходам и участникам дорожного движения в осенне-зимний период дождей, туманов, снегопадов и недостаточной видимости.

На улице февраль, а водитель одного авто позволил себе нарушить ПДД.

Правильный ответ

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