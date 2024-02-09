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Среди 48 легковых авто только одно нарушает правила — найдите его

9 февраля 2024 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Оптическая иллюзия: только одно авто из 48 нарушает правило, найти его очень тяжело
Найдите нарушителя. Фото: fresherslive
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Один автомобиль на рисунке отличается от остальных. Вам нужно вычислить его всего за 10 секунд.

Головоломку предложила The Sun.

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Оптическая головоломка "Автомобиль"

Иллюзии с "иным" всегда пользуются популярностью. Среди зеленых автомобилей есть только один, отличающийся от остальных.

Среднее время, которое люди тратят на поиск нечетной машины, составляет около 20 секунд. Сможете ли вы сделать это вдвое быстрее?

Цвет кузова, шин, дисков, окон, передних или задних фонарей. Какую разницу между ними будете искать?

Как вы собираетесь его искать? Будете двигаться слева направо или сверху вниз? Или начнете с одного угла и медленно перейдете в другой?

Вы нашли нарушителя? Если нет, то держите подсказку.

Согласно п. 9.8 ПДД, в Украине с 1 октября по 1 мая во всех автомобилей вне населенных пунктов должны быть включены дневные ходовые огни круглосуточно. Это нужно для того, чтобы машина была видна пешеходам и участникам дорожного движения в осенне-зимний период дождей, туманов, снегопадов и недостаточной видимости.

На улице февраль, а водитель одного авто позволил себе нарушить ПДД.

Правильный ответ

Ранее мы предлагали оптические головоломки с транспортными средствами — здесь и здесь.

мозг
оптическая иллюзия
зрение
интеллект
тест

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