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Автомобильная загадка — только бережливые заметят, кто из водителей забыл выключить фары

1 февраля 2024 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Оптическая иллюзия: только автомобильный гений найдет машину с включенными фарами за 20 секунд
Ищите машину, которая оставила фары включенными. Рисунок: iCompario
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Среди более 80 автомобилей, стоящих в 11 рядах, найти тот, который остался с включенными фарами, задача не из легких. Но мы верим в ваши наблюдательность и сообразительность.

Головоломку предложила The Sun.

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Из нескольких десятков машин только одна включила фары. Сможете ли вы ее найти?

Водители чуть не сошли с ума, пытаясь отыскать среди моря автомобилей ту единственную машину, у которой включены фары, за 20 секунд.

Красная машина, синяя, зеленая, серая… Найти автомобиль с включенными фарами будет сложно.

Среди более 80 автомобилей, стоящих в 11 рядах, найти нужную машину — задача не из легких. Здесь есть компактные и спортивные автомобили, кроссоверы и внедорожники.

Сможете ли выделить оставшийся фары включенными?

Среднее время, которое люди тратят на рассмотрение разноцветных автомобилей составляет около 30 секунд, поэтому было бы интересным испытанием проверить, сможете ли вы найти его за 20.

Начнете сверху и будете двигаться вниз, или будете работать снизу вверх? Пойдете справа налево, или слева направо?

Не нашли? Вот подсказка: ищите машину, стоящую рядом с мятно-зеленым автомобилем.

Еще одна подсказка: ищите среди восьми желтых автомобилей, изображенных на иллюстрации.

Правильный ответ

Ранее мы предлагали оптические головоломки с транспортными средствами — здесь и здесь.

мозг
оптическая иллюзия
зрение
интеллект
тест

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