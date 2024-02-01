Оптическая иллюзия: только автомобильный гений найдет машину с включенными фарами за 20 секунд

Ищите машину, которая оставила фары включенными. Рисунок: iCompario

Среди более 80 автомобилей, стоящих в 11 рядах, найти тот, который остался с включенными фарами, задача не из легких. Но мы верим в ваши наблюдательность и сообразительность.

Головоломку предложила The Sun.

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Оптическая иллюзия "Фары"

Из нескольких десятков машин только одна включила фары. Сможете ли вы ее найти?

Водители чуть не сошли с ума, пытаясь отыскать среди моря автомобилей ту единственную машину, у которой включены фары, за 20 секунд.

Красная машина, синяя, зеленая, серая… Найти автомобиль с включенными фарами будет сложно.

Среди более 80 автомобилей, стоящих в 11 рядах, найти нужную машину — задача не из легких. Здесь есть компактные и спортивные автомобили, кроссоверы и внедорожники.

Сможете ли выделить оставшийся фары включенными?

Среднее время, которое люди тратят на рассмотрение разноцветных автомобилей составляет около 30 секунд, поэтому было бы интересным испытанием проверить, сможете ли вы найти его за 20.

Начнете сверху и будете двигаться вниз, или будете работать снизу вверх? Пойдете справа налево, или слева направо?

Не нашли? Вот подсказка: ищите машину, стоящую рядом с мятно-зеленым автомобилем.

Еще одна подсказка: ищите среди восьми желтых автомобилей, изображенных на иллюстрации.

Правильный ответ

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