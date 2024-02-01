Оптична ілюзія: лише автомобільний геній знайде машину з увімкненими фарами за 20 секунд

Шукайте машину, яка залишила фари ввімкненими. Малюнок: iCompario

Серед понад 80 автомобілів, що стоять у 11 рядах, знайти той, що залишив фари увімкненими, — завдання не з легких. Але ми віримо у ваші спостережливість та кмітливість.

Головоломку запропонувала The Sun.

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Оптична ілюзія "Фари"

З кілька десятків машин лише одна ввімкнула фари. Чи зможете ви її знайти?

Водії мало не збожеволіли, намагаючись відшукати серед моря автомобілів ту єдину машину, у якої ввімкнені фари, за 20 секунд.

Червона машина, синя, зелена, сіра… Знайти автомобіль з увімкненими фарами буде важко.

Серед понад 80 автомобілів, що стоять у 11 рядах, знайти потрібну машину — завдання не з легких. Тут є компактні та спортивні автомобілі, кросовери та позашляховики.

Чи зможете виокремити той, що залишив фари увімкненими?

Середній час, який люди витрачають на розгляд різноколірних автомобілів, становить близько 30 секунд, тож було б цікавим випробуванням перевірити, чи зможете ви знайти його за 20.

Почнете зверху і будете рухатися донизу, або працюватимете знизу вгору? Підете справа наліво чи зліва направо?

Не знайшли? Ось підказка: шукайте машину, що стоїть поруч з м'ятно-зеленим автомобілем.

Ще одна підказка: шукайте серед восьми жовтих автомобілів, які зображені на ілюстрації.

Правильна відповідь

Раніше ми пропонували оптичні головоломки з транспортними засобами — тут і тут.