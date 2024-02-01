Оптична ілюзія: лише автомобільний геній знайде машину з увімкненими фарами за 20 секунд

Автомобільна загадка — лише ощадливі помітять, хто з водіїв забув вимкнути фари
Серед понад 80 автомобілів, що стоять у 11 рядах, знайти той, що залишив фари увімкненими, — завдання не з легких. Але ми віримо у ваші спостережливість та кмітливість.
Головоломку запропонувала The Sun.
Оптична ілюзія "Фари"
З кілька десятків машин лише одна ввімкнула фари. Чи зможете ви її знайти?
Водії мало не збожеволіли, намагаючись відшукати серед моря автомобілів ту єдину машину, у якої ввімкнені фари, за 20 секунд.
Червона машина, синя, зелена, сіра… Знайти автомобіль з увімкненими фарами буде важко.
Серед понад 80 автомобілів, що стоять у 11 рядах, знайти потрібну машину — завдання не з легких. Тут є компактні та спортивні автомобілі, кросовери та позашляховики.
Чи зможете виокремити той, що залишив фари увімкненими?
Середній час, який люди витрачають на розгляд різноколірних автомобілів, становить близько 30 секунд, тож було б цікавим випробуванням перевірити, чи зможете ви знайти його за 20.
Почнете зверху і будете рухатися донизу, або працюватимете знизу вгору? Підете справа наліво чи зліва направо?
Не знайшли? Ось підказка: шукайте машину, що стоїть поруч з м'ятно-зеленим автомобілем.
Ще одна підказка: шукайте серед восьми жовтих автомобілів, які зображені на ілюстрації.
Правильна відповідь
Раніше ми пропонували оптичні головоломки з транспортними засобами — тут і тут.
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