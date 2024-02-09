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Серед 48 легкових авто лише одне порушує правила — знайдіть його

9 лютого 2024 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Оптична ілюзія: лише одне авто з 48 порушує правило – знайти його дуже важко
Знайдіть порушника. Фото: fresherslive
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Один автомобіль на малюнку відрізняється від решти. Вам потрібно вирахувати його лише за 10 секунд.

Головоломку запропонувала The Sun.

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Ілюзії з "інакшим" завжди мають популярність. Серед зелених автомобілів є лише один, який відрізняється від решти.

Середній час, який люди витрачають на пошук непарної машини, становить близько 20 секунд. Чи зможете ви зробити це вдвічі швидше?

Колір кузова, шин, дисків, вікон, передніх або задніх ліхтарів. Яку різницю між ними будете шукати?

Як ви плануєте його шукати? Будете рухатися зліва направо або зверху вниз? Або почнете з одного кута і повільно перейдете до іншого?

Ви знайшли порушника? Якщо ні, то тримайте підказку.

Згідно з п. 9.8 Правил дорожнього руху, в Україні з 1 жовтня по 1 травня у всіх автомобілів поза населеними пунктами повинні бути включені денні ходові вогні цілодобово. Це потрібно для того, щоб машину було видно пішоходам та учасникам дорожнього руху в осінньо-зимовий період дощів, туманів і снігопадів та недостатньої видимості.

На вулиці лютий, а водій одного авто дозволив собі порушити ПДР.

Правильна відповідь

Раніше ми пропонували оптичні головоломки з транспортними засобами — тут і тут.

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інтелект
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