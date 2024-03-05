Лишь гении с нестандартным мышлением разгадают эту сложную головоломку

Какой номер паркоместа под автомобилем? Рисунок: Dagens

Ваш IQ проломит потолок, если вы сможете определить номер парковочного места, на котором стоит автомобиль. А ответ не так сложен, как кажется.

Задание предложила The Sun.

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Головоломка "Парковка"

Математики ломали головы, пытаясь выяснить, какой номер присвоен парковочному месту.

В этой головоломке автомобиль стоит на одном из шести парко-мест, а все они пронумерованы: 16, 06, 68, 88 и 98.

Красная машина припаркована между номерами 88 и 98. Это позволяет определить математическую закономерность, которая поможет выяснить скрытый под машиной номер.

Прежде чем вы возьмете калькулятор или карандаш и бумагу и начать составлять безумные уравнения, от которых голова пойдет кругом, мы дадим вам подсказку.

Присмотритесь к цифрам повнимательнее. Возможно, все, что вам нужно — изменить взгляд.

Вы уже разгадали хитроумную схему этой головоломки?

Посмотрите, что происходит, когда изображение переворачивается вверх ногами.

Правильный ответ

Если вы посмотрите на первое число как 86, а затем на числа после автомобиля как 88, 89, 90 и 91, то отсутствующее число может быть только одним. Смогли ли вы догадаться о 87 до того, как дошли до этого места?

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