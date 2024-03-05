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Сверхсложная головоломка с нестандартно простым решением, которое найдут только гении

5 марта 2024 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Лишь гении с нестандартным мышлением разгадают эту сложную головоломку
Какой номер паркоместа под автомобилем? Рисунок: Dagens
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Ваш IQ проломит потолок, если вы сможете определить номер парковочного места, на котором стоит автомобиль. А ответ не так сложен, как кажется.

Задание предложила The Sun.

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Сверхсложная головоломка с нестандартно простым решением, которое найдут только гении - фото 1

Математики ломали головы, пытаясь выяснить, какой номер присвоен парковочному месту.

В этой головоломке автомобиль стоит на одном из шести парко-мест, а все они пронумерованы: 16, 06, 68, 88 и 98.

Красная машина припаркована между номерами 88 и 98. Это позволяет определить математическую закономерность, которая поможет выяснить скрытый под машиной номер.

Прежде чем вы возьмете калькулятор или карандаш и бумагу и начать составлять безумные уравнения, от которых голова пойдет кругом, мы дадим вам подсказку.

Присмотритесь к цифрам повнимательнее. Возможно, все, что вам нужно — изменить взгляд.

Вы уже разгадали хитроумную схему этой головоломки?

Посмотрите, что происходит, когда изображение переворачивается вверх ногами.

Правильный ответ

Сверхсложная головоломка с нестандартно простым решением, которое найдут только гении - фото 2

Если вы посмотрите на первое число как 86, а затем на числа после автомобиля как 88, 89, 90 и 91, то отсутствующее число может быть только одним. Смогли ли вы догадаться о 87 до того, как дошли до этого места?

Ранее мы предлагали веселые оптические головоломки — здесь и здесь.

мозг
оптическая иллюзия
зрение
интеллект
тест
головоломка

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