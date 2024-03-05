Лишь гении с нестандартным мышлением разгадают эту сложную головоломку

Сверхсложная головоломка с нестандартно простым решением, которое найдут только гении
Ваш IQ проломит потолок, если вы сможете определить номер парковочного места, на котором стоит автомобиль. А ответ не так сложен, как кажется.
Задание предложила The Sun.
Головоломка "Парковка"
Математики ломали головы, пытаясь выяснить, какой номер присвоен парковочному месту.
В этой головоломке автомобиль стоит на одном из шести парко-мест, а все они пронумерованы: 16, 06, 68, 88 и 98.
Красная машина припаркована между номерами 88 и 98. Это позволяет определить математическую закономерность, которая поможет выяснить скрытый под машиной номер.
Прежде чем вы возьмете калькулятор или карандаш и бумагу и начать составлять безумные уравнения, от которых голова пойдет кругом, мы дадим вам подсказку.
Присмотритесь к цифрам повнимательнее. Возможно, все, что вам нужно — изменить взгляд.
Вы уже разгадали хитроумную схему этой головоломки?
Посмотрите, что происходит, когда изображение переворачивается вверх ногами.
Правильный ответ
Если вы посмотрите на первое число как 86, а затем на числа после автомобиля как 88, 89, 90 и 91, то отсутствующее число может быть только одним. Смогли ли вы догадаться о 87 до того, как дошли до этого места?
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