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Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

10 січня 2024 04:17
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Хто з цих чоловіків є власником собаки — перевірте рівень IQ за 11 секунд
Головоломка, в якій можна перевірити свій рівень IQ. Фото: Bright Side
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Якщо у вас є велике бажання перевірити свій рівень інтелекту і весело провести час вдома, коли надворі дуже холодно, можете вирішити одну цікаву головоломку. Якщо вам вдасться це зробити за певний проміжок часу, це означає, що ви є дуже розумною людиною.

Новини.LIVE пропонує вирішити цікаву головоломку на перевірку інтелекту.

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Є дуже багато головоломок, за допомогою яких можна перевірити свій рівень IQ. Ця головоломка допоможе дізнатися, чи маєте ви гарно розвинений інтелект і чи вмієте ви ним користуватися, коли йдеться про вирішення задачок.

Головоломка на рівень IQ — хто є власником собаки

Перед вам представлена фотографія, на якій в одному закладі сидить одразу три чоловіка. Один сидить зліва одразу біля входу, щось їсть і розмовляє по телефону. У цей час інший, який сидить посередині, друкує щось у ноутбуці. На малюнку також є й третій чоловік, який вживає напій у склянці та читає книгу. 

У цей момент за дверима на вході сумно сидить собака, який чекає на свого господаря. А на якого саме — вам і потрібно дізнатися. Зрозумійте, який саме чоловік з цих трьох є власником собаки, який залишився за дверима чекати на нього.

Проте, на пошук господаря цього собаки поза закладом дається лише 11 секунд. Тож, відкладіть все зайве, що може вас відволікати, налаштуйте секундомер на 11 секунд і починайте думати над цією досить нелегкою задачкою. Бажаємо успіхів!

Логическая головоломка на уровень IQ
Логічна головоломка на рівень IQ. Фото: Bright Side

Якщо вам вдалося вирішити цю задачу, це означає, що ви маєте високий рівень IQ. Але у тому випадку, якщо ви не змогли зрозуміти, хто з цих чоловіків є господарем собаки, це зовсім не означає, що ви є нерозумною людиною. Просто подивіться на правильну відповідь.

Відповідь на головоломку на рівень IQ

Зверніть свою увагу на чоловіка, який сидить посередині та працює у ноутбуці. А тепер уважно подивіться на повідець, який лежить на його стільці. Потім зверніть увагу на нашийник собаки, і побачите, що він такого ж кольору, як і повідець.

Це означає, що власником собаки, яка сидить біля входу в заклад, є чоловік посередині.

Правильный ответ на головоломку
Правильна відповідь на головоломку. Фото: Bright Side

Нагадаємо, ми писали про головоломку на рівень IQ, де потрібно знайти горобця серед інших пташок. 

Раніше ми розповідали про зимову головоломку, де варто знайти зайця у засніженому лісі. 

Також ми повідомляли про головоломку, в якій потрібно знайти 14 об’єктів на малюнку. 

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