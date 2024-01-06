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Лише 2% людей знаходить зайця на фото за 9 секунд — спробуйте і ви

6 січня 2024 04:17
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Хитра оптична головоломка на уважність — за 9 секунд знайдіть зайчика на фото
Зимова оптична головоломка на перевірку уважності. Фото: УНІАН
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Оптичні головоломки — це гарний спосіб перевірити рівень своєї спостережливості та інтелекту, а ще є чудовим варіантом весело провести свій час. На цей раз ми пропонуємо вирішити одну хитру головоломку, з якою не може впоратися аж 98% людей на цьому світі.

Новини.LIVE представляє оптичну головоломку на уважність від "УНІАН".

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Зимова оптична головоломка — знайдіть зайця серед засніженого лісу за дев’ять секунд

Коли надворі холодно, а провести весело час так хочеться, існують гарні оптичні головоломки, які допоможуть покращити настрій. Однією з таких є хитра головоломка, де потрібно знайти зайця серед засніженого лісу взимку.

Тож, перед вами представлена фотографія, на якій стоїть маленький сніговик з гілкою ялинки на голові, палками замість рук і горішками на грудях. До нього прибігла маленька руда білочка, яка намагається його торкнутися, ймовірно, щоб забрати горішки з грудей.

Але на цій фотографії захований ще один маленький звір, якого і потрібно відшукати. Спробуйте знайти там маленького зайчика, який заховався у засніженому лісі. Але зробити це потрібно не більше, ніж за дев’ять секунд.

Тож, приберіть все зайве, що може вас відволікати, встановіть таймер на дев’ять секунд, налаштуйте свій зір і починайте ретельно роздивлятися цю світлину. Уважно дивіться на кожну частинку цього знімку, щоб нічого не проґавити. Бажаємо успіхів.

Хитрая оптическая головоломка на внимательность
Хитра оптична головоломка на уважність. Фото: УНІАН

Якщо вам вдалося вирішити цю хитру головоломку, це означає, що ви входите до 2% тих, хто є дуже уважним. Втім, якщо ви не змогли відшукати зайчика в лісі, не засмучуйтеся і прочитайте, де ж він є насправді.

Правильна відповідь на оптичну головоломку

А тепер уважно подивіться на праву частину фотографії, а саме — на місце над хвостиком білочки. Саме там і причаївся маленький зайчик, якого одразу майже неможливо побачити через те, що він зливається з білим снігом.

Правильный ответ на оптическую головоломку
Правильна відповідь на оптичну головоломку. Фото: УНІАН

Нагадаємо, ми писали про яскраву оптичну головоломку, де потрібно відшукати курку серед червоних квітів. 

Раніше ми розповідали про оптичну головоломку на рівень IQ, де треба знайти горобця серед інших пташок. 

Також ми повідомляли про зимову оптичну головоломку, де потрібно знайти декілька відмінностей.

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