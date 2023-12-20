Знайди відмінності за 16 секунд — головоломка, де можна перевірити свою уважність

Оптична головоломка "Знайди відмінності". Фото: Freepik

"Знайди відмінності" — це дуже гарна головоломка, адже вона тренує вашу уважність і дає можливість чудово провести час. Ми пропонуємо вам вирішити одну цікаву візуальну головоломку, де потрібно знайти відмінності на двох однакових картинках.

Новини.LIVE пропонує пройти цікавий тест на уважність за 16 секунд.

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Візуальна головоломка на уважність — знайдіть три відмінності

Перед вами дві, здавалося б, однакові картинки, де зображений один і той самий пінгвін. Але на цих двох зображеннях є певні відмінності, які потрібно відшукати. Ці відмінності можуть бути незначними, починаючи з постави пінгвіна, закінчуючи маленькими змінами фону.

Тож, ставте собі таймер на 16 секунд і знайдіть, чим перша картинка відрізняється від другої. Найголовнішим у цій головоломці є те, що вам потрібно відкласти всі свої справи і залишити всю свою увагу тільки на цих зображеннях.

Якщо минуло 16 секунд, а вам не вдалося знайти відмінності на двох зображеннях, не засмучуйтеся. Ці ілюзії призначені для того, щоб обдурити ваш розум. Якщо вам не вдалося пройти тест, погляньте на зображення нижче і зверніть увагу на обведені частини картинок.

Результати візуальної головоломки

Подивіться уважно на ці дву картинки і зверніть свою увагу на деталі, які обведені червоним. Спершу погляньте на верхню частину зображення, а саме — на сніг. Справа в тому, що на першому зображенні його немає, а ось на другому його додали.

Далі перевідіть свою увагу на колір шарфа пінгвіна, який на другій картинці дещо відрізняється в районі вузлика. Також подивіться на тростину на другому зображенні, яка має дещо інше забарвлення.

Результати оптичної головоломки на уважність. Фото: Freepik

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