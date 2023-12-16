Оптична головоломка — знайдіть кота серед овець за 5 секунд

Цікава оптична ілюзія з вівцями і котом. Фото: УНІАН

Далеко не всі люди можуть впоратися з оптичною ілюзією через неуважність або небажання довго дивитися на одну фотографію. Але тим, хто хоче спробувати себе, ми пропонуємо цікавий тест, де потрібно знайти кота серед овець.

Новини.LIVE представляє цікаву оптичну ілюзію на уважність.

Читайте також:

Тільки 1% людей здатні відшукати кота в оптичній ілюзії, витративши на це лише п’ять секунд. Тому, якщо готові зіграти у гру, влаштовуйтеся зручніше, протирайте свої оченята і відкладіть всі справи, щоб бути зосередженими.

Оптична ілюзія на уважність — знайдіть кота серед овець

Ретельно вивчіть фотографію, на якій знаходиться декілька овець на соломі. Всі ці вівці допитливо дивляться просто в камеру, а навколо них тільки сіно та дерев’яні споруди, через що виникає впевненість, що вони перебувають у загоні.

Уважно подивіться на фотографію і спробуйте відшукати котика, який на ній заховався. Але спробуйте витратити на цю ілюзію не більше, ніж п’ять секунд. Якщо вам вдасться за цей короткий проміжок часу знайти котика на зображенні, можете пишатися своєю спостережливістю.

Якщо вам складно знайти тварину, підказуємо, що вона має темний колір. Тому спробуйте подивитися на більш темні частини цієї світлини, можливо, вам все ж таки вдасться відшукати котика, який сховався біля овець.

Результати оптичної ілюзії

Якщо ви не знайшли котика, подивіться ретельно у верхню частину фотографію. Саме там пухнаста тваринка весь цей час спостерігала за вівцями. Котик лежить просто під дахом і дивиться з висоти.

Результати оптичного тесту-головоломки. Фото: УНІАН

Якщо ви змогли знайти котика за п’ять секунд, це означає, що ви є дуже спостережливою людиною і входите до 1% тих, хто є уважним. Але якщо це зробити одразу не вдалося, не засмучуйтеся і тренуйте свою уважність.

Нагадаємо, ми писали про цікаву оптичну ілюзію, де потрібно знайти котика серед кактусів.

Раніше ми розповідали про оптичну головоломку, де потрібно знайти машину в засніженому лісі.

Також ми повідомляли про оптичну ілюзію, де на монохромному килимі потрібно знайти кота.