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Только 1% людей может решить эту головоломку за 5 секунд — тест

16 декабря 2023 04:17
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Оптическая головоломка — найдите кота среди овец за 5 секунд
Интересная оптическая иллюзия с овцами и котом. Фото: УНИАН
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Далеко не все люди могут справиться с оптической иллюзией по невнимательности или нежеланию долго смотреть на одну фотографию. Но тем, кто хочет испытать себя, мы предлагаем интересный тест, где нужно найти кота среди овец.

Новини.LIVE представляет интересную оптическую иллюзию на внимательность.

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Только 1% людей способны отыскать кота в оптической иллюзии, потратив на это всего пять секунд. Поэтому, если готовы сыграть в игру, устраивайтесь поудобнее, протирайте свои глазки и отложите все дела, чтобы сосредоточиться.

Оптическая иллюзия на внимательность — найдите кота среди овец

Тщательно изучите фотографию, на которой находится несколько овец на соломе. Все эти овцы любопытно смотрят прямо в камеру, а вокруг них только сено и деревянные постройки, из-за чего возникает уверенность, что они находятся в загоне.

Внимательно посмотрите на фотографию и попробуйте отыскать спрятавшегося на ней котика. Но попробуйте потратить на эту иллюзию не больше пяти секунд. Если вам удастся за этот короткий промежуток времени обнаружить котика на изображении, можете гордиться своей наблюдательностью.

Если вам сложно найти животное, подсказываем, что у него темный цвет. Поэтому попробуйте посмотреть на более темные части этой фотографии, возможно, вам все же удастся отыскать спрятавшегося в овцах котика.

Результаты оптической иллюзии

Если вы не обнаружили котика, посмотрите тщательно на верхнюю часть фотографию. Именно там пушистое животное все это время наблюдало за овцами. Котик лежит прямо под крышей и смотрит с высоты.

Результаты оптического теста-головоломки
Результаты оптического теста-головоломки. Фото: УНИАН

Если вы смогли найти котика за пять секунд, это означает, что вы очень наблюдательный человек и входите в 1% внимательных. Но если это сделать сразу не удалось, не огорчайтесь и тренируйте свою внимательность.

Напомним, мы писали об интересной оптической иллюзии, где нужно найти котика среди кактусов.

Раньше мы рассказывали об оптической головоломке, где нужно найти машину в заснеженном лесу.

Также мы сообщали об оптической иллюзии, где на монохромном ковре нужно отыскать кота.

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