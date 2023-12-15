Оптична головоломка — вас не обдуриш, якщо ви здатні знайти кота на цьому фото
У цих колючках заховався кмітливий котик. Якщо ви зможете знайти його менш ніж за 20 секунд, то ви — людина, яку важко обдурити.
Головоломку запропонувала The Sun.
Оптична головоломка "Кіт"
На фотографії, зробленій поблизу Тусона, штат Арізона в США, зображений прекрасний пустельний пейзаж з кактусами, квітами та величними горами на задньому плані.
Однак компанія Central Tucson Companies, яка опублікувала фото в Instagram, виявила, що на знімку щось ховається.
"Ходять чутки, що тут заховався кіт, — йдеться у підписі. — Дайте нам знати, якщо ви його знайдете!"
Кактуси привертають увагу своїм яскраво-зеленим забарвленням та колючками, які стирчать на всі боки.
Також не дають зосередитися квіти з кольорами від насиченого червоного до світло-рожевого, які розкидані по всій фотографії.
І, звичайно ж, пустельні гори з поєднанням помаранчевого, зеленого та коричневого кольорів зачаровують самі по собі.
Пересічній людині було б важко знайти кота, і дехто може подумати, що на фото його взагалі немає.
Але він є, і щоб його розгледіти, потрібен більш зіркий спостерігач.
Знайшли кота? Не засмучуйтеся, якщо ні. Ми покажемо рішення.
Правильна відповідь
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