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Оптична головоломка — вас не обдуриш, якщо ви здатні знайти кота на цьому фото

15 грудня 2023 06:15
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Оптична головоломка: вас не обдуриш, якщо ви здатні знайти кота на цьому фото
Кіт дуже гарно замаскувався. Фото: Instagram/centraltucson.co/George Pagan III on Unsplash
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

У цих колючках заховався кмітливий котик. Якщо ви зможете знайти його менш ніж за 20 секунд, то ви — людина, яку важко обдурити.

Головоломку запропонувала The Sun.

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На фотографії, зробленій поблизу Тусона, штат Арізона в США, зображений прекрасний пустельний пейзаж з кактусами, квітами та величними горами на задньому плані.

Однак компанія Central Tucson Companies, яка опублікувала фото в Instagram, виявила, що на знімку щось ховається.

"Ходять чутки, що тут заховався кіт, — йдеться у підписі. — Дайте нам знати, якщо ви його знайдете!"

Кактуси привертають увагу своїм яскраво-зеленим забарвленням та колючками, які стирчать на всі боки.

Також не дають зосередитися квіти з кольорами від насиченого червоного до світло-рожевого, які розкидані по всій фотографії.

І, звичайно ж, пустельні гори з поєднанням помаранчевого, зеленого та коричневого кольорів зачаровують самі по собі.

Пересічній людині було б важко знайти кота, і дехто може подумати, що на фото його взагалі немає.

Але він є, і щоб його розгледіти, потрібен більш зіркий спостерігач.

Знайшли кота? Не засмучуйтеся, якщо ні. Ми покажемо рішення.

Правильна відповідь

Раніше ми пропонували складні оптичні ілюзії — тут і тут.

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