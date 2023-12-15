Оптическая головоломка — вас не проведешь, если вы способны найти кота на этом фото
В этих колючках спрятался сообразительный котик. Если вы сможете найти его менее чем за 20 секунд, то вы человек, которого трудно обмануть.
Головоломку предложила The Sun.
Оптическая головоломка "Кот"
На фотографии, сделанной вблизи Тусона, Аризона в США, изображен прекрасный пустынный пейзаж с кактусами, цветами и величественными горами на заднем плане.
Однако компания Central Tucson Companies, опубликовавшая фото в Instagram, обнаружила, что на снимке скрывается что-то.
"Ходят слухи, что здесь спрятался кот, — говорится в подписи. — Дайте нам знать, если вы его найдете!"
Кактусы привлекают внимание своей ярко-зеленой окраской и торчащими во все стороны колючками.
Также не дают сосредоточиться цветы от насыщенного красного до светло-розового, разбросанные по всей фотографии.
И, конечно же, пустынные горы с сочетанием оранжевого, зеленого и коричневого цвета очаровывают сами по себе.
Обычному человеку было бы трудно найти кота, и некоторые могут подумать, что на фото его вообще нет.
Но он есть, и чтобы его разглядеть, нужен более зоркий наблюдатель.
Нашли кота? Не огорчайтесь, если нет. Мы покажем решение.
Правильный ответ
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