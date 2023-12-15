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Оптическая головоломка — вас не проведешь, если вы способны найти кота на этом фото

15 декабря 2023 06:15
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Оптическая головоломка: вас не проведешь, если вы способны найти кота на этом фото
Кот очень хорошо замаскировался. Фото: Instagram/centraltucson.co/George Pagan III on Unsplash
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

В этих колючках спрятался сообразительный котик. Если вы сможете найти его менее чем за 20 секунд, то вы человек, которого трудно обмануть.

Головоломку предложила The Sun.

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На фотографии, сделанной вблизи Тусона, Аризона в США, изображен прекрасный пустынный пейзаж с кактусами, цветами и величественными горами на заднем плане.

Однако компания Central Tucson Companies, опубликовавшая фото в Instagram, обнаружила, что на снимке скрывается что-то.

"Ходят слухи, что здесь спрятался кот, — говорится в подписи. — Дайте нам знать, если вы его найдете!"

Кактусы привлекают внимание своей ярко-зеленой окраской и торчащими во все стороны колючками.

Также не дают сосредоточиться цветы от насыщенного красного до светло-розового, разбросанные по всей фотографии.

И, конечно же, пустынные горы с сочетанием оранжевого, зеленого и коричневого цвета очаровывают сами по себе.

Обычному человеку было бы трудно найти кота, и некоторые могут подумать, что на фото его вообще нет.

Но он есть, и чтобы его разглядеть, нужен более зоркий наблюдатель.

Нашли кота? Не огорчайтесь, если нет. Мы покажем решение.

Правильный ответ

Ранее мы предлагали сложные оптические иллюзии – здесь и здесь.

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