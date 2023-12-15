Цікава головоломка — знайдіть горобця у купі кроликів на галявині

Цікава головоломка, де потрібно знайти горобця серед кролика. Фото: УНІАН

Далеко не всі люди здатні побачити те, що дуже важко розгледіти, але, все ж таки, варто це зробити. Ми пропонуємо вам пройти дуже цікавий тест-головоломку, де потрібно знайти горобця за десять секунд, щоб перевірити свою уважність.

Новини.LIVE показав цікаву візуальну головоломку на уважність.

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Тест-головоломка — наскільки ви уважна людина

Ви можете бути з тих людей, які мають неймовірні здібності, але не знають про це. Ви можете не помічати цих здібностей у собі, а оточуючі можуть вам про це не казати. Тому, щоб перевірити, наскільки ви уважна людина, пропонуємо вам пройти тест.

Щоб зіграти у цю цікаву гру, подивіться на картинку і знайдіть маленьку пташку серед кроликів на галявині. Варто розуміти, що вирішити цю головоломку можуть лише ті люди, які уважно дивляться на картинку і не розпорошують свою увагу.

Тому зберіть всі свої сили, видихніть і налаштуйтеся на те, що вам не просто потрібно подивитися на картинку, а буквально "сканувати" всі деталі, які там розташовані. Але не варто "застрягати" тільки на роликах, які лежать на передньому плані.

Уважно подивіться на деталі та зупиніться лише у тому випадку, якщо ви знайдете можливу "схованку" маленького горобця. Якщо минуло десять секунд, ви вже втомилися, але горобця так і не знайшли, не засмучуйтеся. Лише відпочиньте трохи та спробуйте ще раз.

Результати головоломки

Все дуже просто… Уважно подивіться вдалечинь між двома кроликами, які лежать на галявині. Там між ними і причаївся маленький горобець.

Результат цікавої візуальної головоломки. Фото: УНІАН

Але якщо ви за десять секунд змогли відшукати горобця, це означає, що ви є дуже уважною людиною.

Нагадаємо, ми писали про те, як перевірити свою уважність за цікавим тестом-головоломкою.

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