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Тільки найуважніші можуть вирішити цю головоломку за 10 секунд

15 грудня 2023 04:17
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Цікава головоломка — знайдіть горобця у купі кроликів на галявині
Цікава головоломка, де потрібно знайти горобця серед кролика. Фото: УНІАН
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Далеко не всі люди здатні побачити те, що дуже важко розгледіти, але, все ж таки, варто це зробити. Ми пропонуємо вам пройти дуже цікавий тест-головоломку, де потрібно знайти горобця за десять секунд, щоб перевірити свою уважність.

Новини.LIVE показав цікаву візуальну головоломку на уважність.

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Тест-головоломка — наскільки ви уважна людина

Ви можете бути з тих людей, які мають неймовірні здібності, але не знають про це. Ви можете не помічати цих здібностей у собі, а оточуючі можуть вам про це не казати. Тому, щоб перевірити, наскільки ви уважна людина, пропонуємо вам пройти тест.

Щоб зіграти у цю цікаву гру, подивіться на картинку і знайдіть маленьку пташку серед кроликів на галявині. Варто розуміти, що вирішити цю головоломку можуть лише ті люди, які уважно дивляться на картинку і не розпорошують свою увагу. 

Тому зберіть всі свої сили, видихніть і налаштуйтеся на те, що вам не просто потрібно подивитися на картинку, а буквально "сканувати" всі деталі, які там розташовані. Але не варто "застрягати" тільки на роликах, які лежать на передньому плані.

Уважно подивіться на деталі та зупиніться лише у тому випадку, якщо ви знайдете можливу "схованку" маленького горобця. Якщо минуло десять секунд, ви вже втомилися, але горобця так і не знайшли, не засмучуйтеся. Лише відпочиньте трохи та спробуйте ще раз.

Результати головоломки

Все дуже просто… Уважно подивіться вдалечинь між двома кроликами, які лежать на галявині. Там між ними і причаївся маленький горобець. 

Результат интересной визуальной головоломки
Результат цікавої візуальної головоломки. Фото: УНІАН

Але якщо ви за десять секунд змогли відшукати горобця, це означає, що ви є дуже уважною людиною.

Нагадаємо, ми писали про те, як перевірити свою уважність за цікавим тестом-головоломкою. 

Раніше ми розповідали про цікаву головоломку, де потрібно знайти собаку між великою кількістю корів. 

Також ми повідомляли про цікаву візуальну головоломку, де потрібно знайти єнота в магазині.

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