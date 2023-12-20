Найди отличия за 16 секунд — головоломка, где можно проверить свою внимательность

Оптическая головоломка "Найди отличия". Фото: Freepik

"Найди отличия" — это очень хорошая головоломка, ведь она тренирует вашу внимательность и дает возможность отлично провести время. Мы предлагаем вам решить одну интересную визуальную головоломку, где нужно найти отличия на двух одинаковых картинках.

Новини.LIVE предлагает пройти интересный тест на внимательность за 16 секунд.

Читайте также:

Визуальная головоломка на внимательность — найдите три отличия

Перед вами две, казалось бы, одинаковые картинки, где изображен один и тот же пингвин. Но на этих двух изображениях есть определенные отличия, которые нужно найти. Эти отличия могут быть незначительными, начиная с осанки пингвина, заканчивая маленькими изменениями фона.

Итак, ставьте себе таймер на 16 секунд и найдите, чем первая картинка отличается от второй. Самое главное в этой головоломке является то, что вам нужно отложить все свои дела и оставить все свое внимание только на этих изображениях.

Если прошло 16 секунд, а вам не удалось найти отличия на двух изображениях, не огорчайтесь. Эти иллюзии предназначены для того, чтобы обмануть ваш разум. Если вам не удалось пройти тест, взгляните на изображение ниже и обратите внимание на обведенные части картинок.

Результаты визуальной головоломки

Посмотрите внимательно на эти две картинки и обратите свое внимание на детали, обведенные красным. Сначала посмотрите на верхнюю часть изображения, а именно — на снег. Дело в том, что на первом изображении его нет, а вот на втором его добавили.

Далее переводите свое внимание на цвет шарфа пингвина, который на втором рисунке несколько отличается в районе узелка. Также посмотрите на трость на втором изображении, которая имеет несколько иную окраску.

Результаты оптической головоломки на внимательность. Фото: Freepik

Напомним, мы писали об интересной оптической головоломке, где нужно найти машину в заснеженном лесу.

Раньше мы рассказывали об оптической головоломке, где за десять секунд нужно найти воробья среди зайцев.

Также мы сообщали об интересной головоломке, где нужно найти кота среди овец.