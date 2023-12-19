Цікава оптична головоломка на уважність — чи зможете пройти за 11 секунд

Оптична головоломка на уважність. Фото: УНІАН

Оптичні ілюзії допомагають гарно провести час і потренувати свій зір, не докладаючи жодних фізичних зусиль. Цього разу ми пропонуємо вам пройти цікавий тест-головоломку, щоб перевірити, наскільки ви є уважною людиною.

Новини.LIVE презентує цікаву оптичну ілюзію на уважність.

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Тест-головоломка на уважність — знайдіть курку серед квітів

Перед вами представлена світлина, яка допоможе вам перевірити рівень своєї уважності. На фотографії стоїть невеликий затишний будиночок з подвір’ям, де є велика кількість красивих квітів червоного і жовтого кольорів.

Але ускладнена ця фотографія тим, що на ній також є й курка, яку, власне, і потрібно відшукати. Лише найуважніші люди здатні знайти птаха серед такого казкового пейзажу. Але зробити це потрібно не більше, ніж за 11 секунд, що також ускладнює цю задачу.

Тож, відкладіть всі справи, налаштуйте свої оченята, поставте таймер на 11 секунд і починайте уважно роздивлятися цю фотографію. Ретельно подивіться на кожну деталь, яка є на цій світлині, і можливо вам пощастить вирішити цю головоломку.

Якщо вам не вдалося це зробити за 11 секунд, ні в якому разі не засмучуйтеся. Просто продовжуйте вирішувати такі тести, щоб тренувати власну уважність і налаштувати свої очі на правильний шлях.

Результати цікавого тесту-головоломки

Якщо ви не змогли знайти птаха серед квітів, пропонуємо вам перевірити, де ж він сховався. Так, курка знаходиться за яскравими квітами, через що її і важко одразу знайти. Уважно подивіться у бік затишного будинку, і саме там між ним і червоними квітами сидить птах.

Результати оптичної головоломки на уважність. Фото: УНІАН

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