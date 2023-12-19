Интересная оптическая головоломка на внимательность — сможете ли пройти за 11 секунд

Оптическая головоломка на внимательность. Фото: УНИАН

Оптические иллюзии помогают хорошо провести время и потренировать свое зрение, не прилагая никаких физических усилий. На этот раз мы предлагаем вам пройти интересный тест-головоломку, чтобы проверить, насколько вы являетесь внимательным человеком.

Новини.LIVE представляет интересную оптическую иллюзию на внимательность.

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Тест-головоломка на внимательность — найдите курицу среди цветов

Перед вами представлена фотография, которая поможет проверить уровень своей внимательности. На фотографии стоит небольшой уютный домик со двором, где есть множество красивых цветов красного и желтого цветов.

Но усложнена эта фотография тем, что на ней также есть и курица, которую, собственно, и нужно найти. Лишь самые внимательные люди способны найти птицу среди такого сказочного пейзажа. Но сделать это нужно не более, чем за 11 секунд, что также усложняет эту задачу.

Итак, отложите все дела, настройте свои глазки, поставьте таймер на 11 секунд и начинайте внимательно рассматривать эту фотографию. Тщательно посмотрите на каждую деталь, которая есть на этой фотографии, и, возможно, вам удастся решить эту головоломку.

Если вам не удалось это сделать за 11 секунд, ни в коем случае не огорчайтесь. Просто продолжайте решать такие тесты, чтобы тренировать свою внимательность и настроить свои глаза на правильный путь.

Результаты интересного теста-головоломки

Если вы не смогли найти птицу среди цветов, предлагаем вам проверить, где же она спряталась. Так, курица находится за яркими цветами, из-за чего ее и трудно сразу найти. Внимательно посмотрите в сторону уютного дома, и именно там между ним и красными цветами сидит птица.

Результаты оптической головоломки на внимательность. Фото: УНИАН

Напомним, мы писали о новогодней оптической головоломке, где нужно найти две одинаковые снежинки.

Раньше мы рассказывали об оптической иллюзии, где нужно найти кота среди овец.

Также мы сообщали об оптической головоломке, где нужно найти кота среди кактусов.