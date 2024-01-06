Хитрая оптическая головоломка на внимательность — за 9 секунд найдите зайчика на фото

Зимняя оптическая головоломка для проверки внимательности. Фото: УНИАН

Оптические головоломки — это хороший способ проверить уровень своей наблюдательности и интеллекта, а еще замечательный вариант весело провести свое время. В этот раз мы предлагаем решить одну хитрую головоломку, с которой не справляется аж 98% людей в этом мире.

Новини.LIVE представляет оптическую головоломку на внимательность от "УНИАН".

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Зимняя оптическая головоломка — найдите зайца среди заснеженного леса за девять секунд

Когда на улице холодно, а провести весело время так хочется, существуют хорошие оптические головоломки, которые помогут улучшить настроение. Одной из таких является хитрая головоломка, где нужно найти зайца среди заснеженного леса зимой.

Итак, перед вами представлена фотография, на которой стоит маленький снеговик с веткой елки на голове, палочками вместо рук и орешками на груди. К нему прибежала маленькая рыжая белочка, пытающаяся его коснуться, вероятно, чтобы забрать орешки с груди.

Но на этой фотографии спрятан еще один маленький зверь, которого и нужно найти. Попытайтесь найти там маленького зайчика, который спрятался в заснеженном лесу. Но сделать это нужно не больше, чем за девять секунд.

Уберите все лишнее, что может вас отвлекать, установите таймер на девять секунд, настройте свое зрение и начинайте тщательно рассматривать эту фотографию. Внимательно смотрите на каждую часть этого снимка, чтобы ничего не упустить. Желаем удачи.

Хитрая оптическая головоломка на внимательность. Фото: УНИАН

Если вам удалось решить эту хитрую головоломку, это означает, что вы входите в 2% тех, кто является очень внимательным. Впрочем, если вы не смогли отыскать зайчика в лесу, не расстраивайтесь и прочтите, где же он на самом деле.

Правильный ответ на оптическую головоломку

А теперь внимательно посмотрите на правую часть фотографии, а именно — на место над хвостиком белочки. Там и притаился маленький зайчик, которого сразу почти невозможно увидеть из-за того, что он сливается с белым снегом.

Правильный ответ на оптическую головоломку. Фото: УНИАН

Напомним, мы писали о яркой оптической головоломке, где нужно отыскать курицу среди красных цветов.

Раньше мы рассказывали об оптической головоломке на уровень IQ, где нужно найти воробья среди других птиц.

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