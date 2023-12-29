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Лише 15% людей можуть розв'язати цю головоломку за 9 секунд

29 грудня 2023 04:17
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Оптична головоломка — знайдіть літеру-самозванку за 9 секунд
Цікава оптична головоломка на перевірку спостережливості. Фото: УНІАН
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Оптичні ілюзії створені для того, щоб ви могли перевірити, наскільки ви уважна і спостережлива людина, яка вміє помічати найдрібніші речі. Щоб гарно провести свій час і перевірити себе, пропонуємо вирішити одну дуже цікаву і незвичайну оптичну головоломку.

Новини.LIVE пропонує перевірити свою уважність за цікавою оптичною головоломкою.

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Оптична головоломка на уважність — знайдіть зайву літеру на картинці

Перед вами представлена картинка, на якій зображена велика кількість літер "В", які повторюються у 12 стовпчиків. Здавалося б, нічого іншого там немає, але це далеко не так, адже на зображені захована літера "Б". 

Складністю цієї головоломки є те, що далеко не відразу можна помітити інші літеру. Також вам не дається безлімітний час, адже розв’язати цю головоломку вам варто лише за дев’ять секунд. Тому приберіть все зайве біля себе, встановіть таймер на дев’ять секунд, налаштуйте свій зір і починайте шукати "літеру-самозванку".

Дивіться дуже уважно, адже зайва літера захована і гарно зливається з іншими літерами "В". Саме це і ускладнює задачку, адже дуже важко одразу ж відокремити її від купи інших. Це і є головною хитрістю цієї оптичної головоломки. Тож, бажаємо успіху.

Оптическая головоломка на внимательность
Оптична головоломка на уважність. Фото: УНІАН

Якщо на таймері ще не пройшло дев’ять секунд, а ви вже впоралися з цієї задачкою, вітаємо, ви — дуже уважна і спостережлива людина. Але у тому випадку, якщо ви не змогли знайти зайву літеру на картинці, не засмучуйтеся і дивіться підказку.

Правильна відповідь оптичної головоломки

Поки ви шукали зайву літеру і налаштовували свої очі, вона собі тихенько стояла у третьому стовпчику з кінця. Подивіться уважно на обведену частинку зображення і побачите, що серед 12 стовпчиків літери "В" стоїть самотня літера "Б".

Результаты решения оптической головоломки
Результати вирішення оптичної головоломки. Фото: УНІАН

Нагадаємо, ми писали про цікаву оптичну головоломку, де потрібно відшукати кота серед хмарочосів. 

Раніше ми розповідали про святкову оптичну головоломку, де треба знайти Санту серед ялинок. 

Також ми повідомляли про яскраву оптичну головоломку, де потрібно відшукати три обличчя у магазині квітів.

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